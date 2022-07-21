Malatya Kayısı Festivali’ne hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21-24 Temmuz tarihleri arasında 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hazırlıkları tamamlandı.

Birçok farklı etkinliğin düzenleneceği Kayısı Festivali bugün Valilik önünden başlayıp Büyükşehir Belediyesi önünde sona erecek olan kortej yürüyüşü ile start alacak.

Bugün başlayacak ve 24 Temmuz Pazar günü sona erecek Kayısı Festivali’nin programı şöyle:

BUGÜN:

En İyi Yaş Kayısı Yarışması – Yer: Mişmiş Park Fuar Merkezi- saat: 10.00

Tarihsel Süreçte Kayısı Paneli – Yer: Mişmiş Park Fuar Merkezi-saat: 11.00

Cuma-Cumartesi-Pazar Sergisi – Yer: Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi-saat: 14.00

Kortej Yürüyüşü

Yer: Kapalı Çarşı önünden başlayıp, Büyükşehir Belediyesi yanında son bulacaktır. Saat: 18.30

Konser

Sena Altuntop –Ahmet Uçar – Batuhan Gökbulut Yer: Büyükşehir Belediyesi yanı- saat: 19.30

Kernek ödülleri-Yer: Büyükşehir Belediyesi yanı-saat: 20.15

Kayısı Yarışması Ödül Töreni Yer: Büyükşehir Belediyesi yanı-saat: 20.30

Konser

Uğur Aslan – Bura Yer: Büyükşehir Belediyesi yanı-Saat: 20.45

Havai Fişek Gösterisi Yer: Büyükşehir Belediyesi Yanı-saat: 00.00

22 TEMMUZ CUMA GÜNÜ:

Malatya’da Dört Mevsim Fotoğraf Sergisi Yer: Doğa Cadde A.V.M-Saat: 11.00

Kadınlara Yönelik (Orlon Çilesi – Düğme Dikme – İpliğe Boncuk Dizme Yarışmaları) Çocuklara Yönelik (Çuval Yarışı- Yumurta Yarışı) Yer: Kernek Meydanı-saat:15.00

Yabancı Halk Oyunları (Azerbeycan) Yer: Eski Belediye Meydanı- Saat: 17.00

Yabancı Halk Oyunları (Tacikistan) Yer: Millet Bahçesi-Saat: 18.30

Konser

Mustafa Kısacık – Muharrem İmik- Eymen Kulcu Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-Saat: 19.30

‘Bir Umut Öyküsünde Tatlı Telaş’ Hikaye Yarışması Ödül Töreni Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-saat: 20.15

Konser

Özlem Büyük-Haluk Levent Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-Saat: 20.30

23 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ:

Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi Yer: Malatya Park A.V.M – Saat: 11.00

Atlı Cirit Müsabakaları Yer: Nikah Sarayı arkası-Saat: 16.00

‘Engelsiz Sahne’ Konseri Yer: Kernek Meydanı-Saat: 17.00

Yabancı Halk Oyunları (Gürcistan) Yer: Kernek Meydanı- Saat: 18.30

Yabancı Halk Oyunları (Kırgızistan) Yer: Sanat Sokağı-Saat: 19.30

Konser

Burak Akademir – Sadi karakaş Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-Saat: 19.30

Konser

Mehmet Balaban Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-Saat: 20.30

Konser

Hande Yener Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı-Saat: 22.00

24 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ:

El Emeği Sergisi (Kadın Kursiyerler Tarafından Yapılan Ürünler)

-Spor Şenliği (Mini Voleybol, Penaltı Cup, 3×3 Basketbol, Ayak Tenisi, Atletizm, Tekvando, Kick Boks, Bocce, Dart, Masa Tenisi, Bisiklet Yarışı, Karakucak Güreş, Badminton, Muay Tai, Badminton, Wushu)

Yer: Millet Bahçesi-Saat: 10.00 – 20:00

Yabancı Halk Oyunları (Rus-Kafkas) Yer: Hürriyet Parkı- Saat: 14.30

Boyama Etkinliği – Tişört Boyama Etkinliği Yer: Hürriyet Parkı-Saat: 15.00

Yabancı Halk Oyunları (Kuzey Osetya) Yer: Malatya Park AVM Önü-saat: 16.00

Konser

Mahmut Atabay – Orçun Akgün Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı / Saat: 19.30

Konser

Eypio ve Serdar Ortaç Yer: Mişmiş Park Fuar Alanı- saat: 21.00.” (Bülten)