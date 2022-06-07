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Malatya karması UEFA Regions Cup’a veda etti

Malatya karması UEFA Regions Cup’a veda etti
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Malatya karması UEFA Regions Cup’a veda etti

Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvasında yarı finalistler belli oldu.

HABER MERKEZİ

Erzurum’da 6 Haziran 2022 tarihinde UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birincilliği Turnuvası grup maçları tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu. Rakipleriyle oynadığı iki maçı da kaybeden Malatya karması turnuvadan elenirken, 1. Grup’ta Diyarbakır Bölge, 2. Grup’ta Kayseri Bölge, 3. Grup’ta Sakarya Bölge ve 4. Grup’ta Trabzon Bölge karmaları gruplarında birinci olarak yarı final müsabakaları oynama hakkı kazandılar.

Çekilen kura sonucu 8 Haziran 2022 tarihinde oynanacak olan yarı final müsabakalarına ait eşleşmeler şu şekilde oluştu:

1.Maç  Kayseri Bölge – Diyarbakır Bölge

2. Maç  Trabzon Bölge – Sakarya Bölge

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