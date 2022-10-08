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Malatya kadın voleybol takımı sezonu açıyor

Malatya kadın voleybol takımı sezonu açıyor
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Malatya kadın voleybol takımı sezonu açıyor

TVF 2. Ligi’nde mücadele verecek olan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazırlanıyor. Malatya ekibi yarın sahasında Hakkari Gençlik Spor’u konuk edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta mücadele verecek olan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Voleybol Takımı sezonun ilk maçını 9 Ekim Pazar günü Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler ile oynayacak. Karşılaşma Malatya Merkez Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak.

Galip Demirel Ortaokulu Kadın Voleybol Takımı geçtiğimiz sezon Arapgirspor Erkek Voleybol Takımını çalıştıran antrenör Mustafa Aydemir ile sözleşme imzalarken, Ordu, Mersin, Kayseri, Elazığ, Kilis ve Malatya’dan 12 sporcuyu transfer etti. Oluşturduğu güç kadrosuyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Malatya temsilcisi seyirci desteğini yanına alarak ilk maçını kazanmak istiyor.

Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta 1.haftanın maç programı şöyle: Galip Demirel Ortaokulu-Hakkari Gençlik SF., Mezopotamya-Van Büyükşehir BLD., Silopi BLD. Gençlik-Batman Eğitim Spor, Silopi Gelişim Faaliyetleri-Muş Yurdum Gençlik, 73Şırnak BLD.-Mardin Gençlik Spor

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