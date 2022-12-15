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Anasayfa / Gündem / Malatya ili için kuvvetli yağış uyarısı

Malatya ili için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Malatya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Malatya ili için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Adıyaman’ın kuzey ve doğu, Malatya‘nın kuzey ve güney, Tunceli’nin kuzeyi ile Elazığ’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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