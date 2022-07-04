Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Malatya İdmanyurdu’nun el değiştirerek Teoman Mutlu’dan Necip Olgun’a geçmesinin ardından yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Malatya’ya yeni bir profesyonel takım kazandırılması amacıyla sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlüğe Tuncay Selçuk’un getirileceği öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Efsane Malatyaspor’da bir dönem yöneticilik yapan Necip Olgun’un, Malatya’ya yeni bir profesyonel takım kazandırmak amacıyla harekete geçerek geçtiğimiz günlerde Malatya İdmanyurdu’nun devri konusunda Teoman Mutlu ile anlaşma sağlamıştı. Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon üçüncü kez yer alacak olan sarı lacivertli kulüpte devir işlerimi tamamlanırken, ilk olarak sportif direktörlük görevine uzunca yıllar Malatya futboluna hizmet eden Aziz Yiğit getirilmişti. Kulübe ait Sıtkı Derme Tesisleri’nin yenilenmesi ve devir işlemlerinin tamamlanması için tüm yetkiyi Aziz Yiğit’e devreden iş adamı Necip Olgun, Malatyalı hocaların ve sporcuların önünü açarak şehirde kaybolan heyecanı yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda yeni sezonda takımı şampiyonluğa oynatacak başarıya aç bir teknik adamla yola çıkmayı isteyen Necip Olgun’un teknik direktörlük görevi için ismi Yeşilyurt Belediyespor’la anılan Tuncay Selçuk’u düşündüğü belirtildi. Genç futbolcularla iletişimi kuvvetli olan, daha önce efsane Malatyaspor ile birlikte Süper Lig’de forma giyen ve Yeni Malatyaspor’un altyapısında da hocalık görevi yürüten teknik direktör Tuncay Selçuk’un birkaç güç içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.