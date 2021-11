Malatya İdmanyurdu rakibine gol yağdırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grup ekiplerinden Malatya İdmanyurdu evinde Besni Akınspor’u gol yağmuruna tuttu. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı lacivertliler Osman, Şafak, Furkan (2) ve Emirhan’ın kaydettiği gollerle Adıyaman temsilcisini 5-0 yendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya İdmanyurdu, ligin 5.hafta programında Besni Akınspor ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Malatya temsilcisi geçen hafta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından çıktığı karşılaşmada Besni Akınspor’u 5 golle geçti. Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanan müsabakayı Emre Can Furuncu, Alper Yıldırım, Fatih Yüzbaşı hakem üçlüsü yönetti.

Malatya İdmanyurdu sahaya; Hayrettin Çınar, Ziya İstek, Şafak Bayraktar, Bayram Çelik, Ali Emre Duman, Emirhan Kayalar, Furkan Aydın, Devran Çamurdaş, Samet Alp, Gökay Yiğit ve Osman Doğru onbiriyle çıktı. Konuk ekip Besni Akınspor ise mücadeleye; Mehmet Parlak, Vedat Aras, Mahmut Can Duran, Hasan Kırkız, Yunus Fırat, Burak Can Kalender, Mahmut Terecizi, Kadir Can Altun, Hasan İlhan, Yunus Özbek ve Abdullah Elçiçeği onbiriyle başladı. Müsabakaya hızlı başlayan Malatya İdmanyurdu 5.dakikada Osman ve 15.dakikada Şafak’ın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. 30.dakikada Furkan’ın kaydettiği golle iyice rahatlayan Malatya temsilcisi soyunma odasına 3-0 önde girdi. Sarı lacivertliler 65.dakikada Furkan ve 80. dakikada Emirhan’ın attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Malatya İdmayurdu aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükseltti.

Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Pütürge Belediyespor 0-2 Siverek Belediyespor

Viranşehir Belediyespor 1-1 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

İmamağaspor 3-2 Darendespor

