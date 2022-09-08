Malatya İdmanyurdu 17 isme imza attırdı

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2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele verecek olan Malatya İdmanyurdu’nda transfer çalışmaları kapsamında anlaşmaya varılan oyuncularla sözleşme imzalandı.
MURAT İPEKTEN
Malatya İdmanyurdu Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplu imza töreniyle sözleşme imzalayan futbolculara kulüp sportif direktörü Aziz Yiğit eşlik etti. Ekim ayında başlayacak olan sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta teknik direktör Tuncay Selçuk yönetiminde başlayan sarı lacivertliler iç transferde 7 oyuncuyla sözleşme yenilerken, dış transferde 10 ismi kadrosuna kattı.
Sarı lacivertliler, Burkay Ahmet Yazıcı (Viranşehirspor), Furkan Pekşen (Ulubey Belediyespor), Sezer Dol (Isparta 32 Emrespor), Mehmet Şimdi (Dersim spor), Musap Polat (Gaziantep FK), Yusuf Aslanargun (Yeni Malatyaspor), Yusuf Erdoğan (Yeni Malatyaspor), Hakan Selçuk, (Sarıçam Kürkçülerspor), Samet Çoban (Şanlıurfaspor) ve Aykut Kar’ı (Malatyaspor) transfer etti.
İç transferde ise İsmail kara, Serkan Çorak, Deniz Pala, Salih Özkul, İbrahim Öztürk, Mehmet Zincirkıran ve Batuhan Çelik ile yeniden anlaşan Malatya ekibinde sportif direktör Aziz Yiğit, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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