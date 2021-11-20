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Malatya Heyetinden Bakan Pakdemirli’ye Ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

malatya heyetinden bakan pakdemirli’ye ziyaret
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Malatya Heyetinden Bakan Pakdemirli’ye Ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

Milletvekili Çalık beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Bakan Pakdemirli, Çalık ve beraberindeki heyet ile birlikte kentte devam eden ve gerçekleştirilecek olan tarım ve orman alanındaki projeler ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Daha sonra Çalık ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile görüştü.

Milletvekili Çalık, belediye başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ilçelerin yatırım ve projelerinin değerlendirildiğini, ilgili ödenek ve 2022 yatırım programına alınacak projeler için çalışmalarda bulunulduğunu kaydetti. (Bülten)

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