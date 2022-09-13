“Malatya halkının bendeki yeri farklıdır”

Manisa Futbol Kulübü’nün tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, Yeni Malatyaspor yöneticilerine küfür ettiği yöndeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

MEHMET KIROĞLAN

Yeni Malatyaspor-Manisa Futbol Kulübü maçında eski takımına karşı forma giyinen Adem Büyük, müsabakanın son bölümünde yaşanan saha olaylarında Yeni Malatyaspor yöneticilerine küfür ettiği yöndeki iddiaların gerçek olmadığını söyledi. Büyük, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda “Malatya yöneticilerine küfür ettiğim tamamen asılsızdır. Asıl olan yardımcı hocaların bana vurması sonrası çıkan tartışmada tarafıma söylenen sözlerdir. Bu tartışma sonrası kardeşlerimi ayırmaya çalıştım. Söylendiği gibi ne Malatyaspor takımına ne yöneticilerine küfür etmedim. Bu iddialar kendini bilmez kişiler tarafından uydurulmuş, gerçeklikten uzak, aslı ve astarı olmayan şeyler. Malatyaspor ve Malatya halkına saygımdan dolayı detay vermemekle beraber tarafıma söylenilen ve sarf edilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyorum. Maç sonu bırakın küfür etmeyi, Malatyasporlu kardeşlerimi tek tek tebrik ederek, sahayı en son terk eden kişiyim. Bunu da bünyenizde oynayan futbolculardan teyit edebilirsiniz. Malatyaspor ve Malatya halkının bendeki yeri farklıdır. Bu camiaya saygısızlık yapma gibi bir durumum olmaz, olamaz da. Yalan yanlış iddialarla, algı operasyonlarıyla kamuoyunu meşgul etmeyin” dedi.