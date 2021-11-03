“Malatya gastronomisi gizli kalmış bir hazine”

MUTLU SARIGÜL

Malatya gastronomisinin dünya tarafından bilinmeyen, gizli kalmış bir hazine olduğunu ifade eden Gurme Gastronomi Uzmanı Rehberi Mehmet Severoğlu, önümüzdeki yıllarda Malatya gastronomisinin çok ses getireceğini söyledi.

Malatya’ya 26 kişilik bir heyetle gelen gurmeler Malatya yemeklerinden oldukça memnun kaldılar. Malatya yemekleriyle ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Gaziantep Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı, Gurme Gastronomi Uzmanı Rehberi Mehmet Severoğlu, önemli değerlendirmeler yaptı.

Malatya gastronomisinin zenginliğini kendisiyle birlikte Malatya’ya gelen 25 kişiye göstermek için Malatya’ya geldiklerini belirten Severoğlu, “Malatya’da müthiş ağırlandık. Özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt, Battalgazi ve bütün belediyeler bizleri muhteşem karşıladılar. Bizlere şehrin yemeklerini tek tek anlattılar, yemeklerin tadımını yaptık. Yine Yeşilyurt Belediyesi’nde yeni yapılan Gastronomi Sokağı, Kahve Müzesi gibi müzeleri gezdik. Hepsi çok güzel olmuş. Ayrıca Tekstil Müzesi de çok güzel olmuş. Başkanımız bizzat gelip bizimle ilgilendi. Kendisine fikirlerimizi belirttik. Desteklerimizi vereceğimizi ifade ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Malatya’daki belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BULGUR KÜLTÜRÜ ÇOK FARKLI”

Malatya’nın gastronomisinin nasıl olduğunu da değerlendiren Severoğlu, “Malatya gastronomisi dünya tarafından bilinmeyen, gizli kalmış bir hazine. Önümüzdeki yıllarda Malatya gastronomisi çok ses getirecek. Çünkü buradaki özellikle et kültürü, bulgur kültürü çok farklı. Hem vegan yemeklerinde hem de ağır pişen koyun yemekleri Malatya mutfağının birazını gösteriyor desem yeridir. Çünkü derinlemesine baktığımızda ilçelerle birlikte muhteşem bir hazine yatıyor. ” ifadelerini kullandı.