Malatya futbolu geriye gidiyor!

Yeni Malatyaspor’un, 3 yıl arayla önce 2. Lig’den TFF 1. Lig’e oradan da Süper Lig’de mücadele vermesiyle başlayan Malatya futbolundaki yükseliş sarı kırmızılı ekibin ve Yeşilyurt Belediyespor’un bir alt lige düşmesiyle tersine döndü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig’deki beşinci sezonunda küme düşmesi bitime 6 hafta kala kesinleşen Yeni Malatyaspor ile TFF 3. Lig’deki üçüncü sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e düşen Yeşilyurt Belediyespor son dönemde gösterdikleri kötü performanslarla Malatyalı taraftarları hüsrana uğrattı. Yeni Malatyaspor, son 3 yılda Adil Gevrek ve ekibinin yanlış kararları yüzünden Süper Lig’de bekleneni veremezken, pilot takım olarak gösterilen Yeşilyurt Belediyespor zirveyi gördüğü ligde sezonu 36 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Malatya futbolunda son yıllarda yaşanan başarısızlıklara “tarih tekerrür etti” mi denir? Yoksa hatalardan ders çıkaracağını söyleyen yöneticilerin “beceriksizliği” mi denir? Malatyalılar yaşananların adını koymakta güçlük çekiyor. Efsane Malatyaspor’un ardından Malatya futbolunu Süper Lig’e taşıyarak Avrupa kupasına katılan Yeni Malatyaspor, yönetimsel hatalar nedeniyle büyük bir çöküş yaşadı.

FESİHLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’i ikinci bitirerek Süper Lig’e yükselen sarı kırmızılılar ilk kez katıldığı Avrupa Ligi’nde ön elemede Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı eledikten sonra, ikinci turda Sırbistan’ın Partizan ekinine yenilerek turnuvaya veda etti. 3 yılda hedeflediği Avrupa kupalarına 2’nci yılında giderek büyük başarıya imza atan Adil Gevrek’in başarısı kalıcı olamadı. Yeni Malatyaspor’un başında 8’inci yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içinde TFF 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Gevrek’in ismi, son 3 yılda attığı yanlış adımlar yüzünden birçok olumsuz haberle anıldı. Borçsuz şekilde devraldığı sarı kırmızılı kulübü zarara sokarak kulübe ait araçları dahi satan Gevrek, Yeni Malatyaspor’u 3 yılda 2 kez küme düşürerek hayal kırıklığı yaşattı. Sportif başarısızlıklar bir yana mali sorunlarla da boğuşan sarı kırmızılı kulüpte birçok oyuncu sezon bitmeden sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

YEŞİLYURT, YENİ MALATYA’YA UYDU

Yeni Malatyaspor’daki yönetim beceriksizliğini aratmayan Yeşilyurt Belediyespor’da da bu sezon işler beklenildiği gibi gitmedi. Malatyalı antrenörlerin ve gençlerin futbola kazandırılması amacıyla kurulan yeşil beyazlı ekipte 3 yılda belirlenen hiçbir hedefi gerçekleştiremedi. 2019-20 sezonunda ilk kez yer aldığı ligde pandemi nedeniyle küme düşmekten kurtulan Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk kadrosu kurduğu 2020-21 sezonunda ligi 3’üncü sırada play off potası içinde tamamladı. Play off’larda 2. Tur’da 1918 Bucaspor’a elenen Malatya ekibi iyi başladığı bu sezon play off hedefiyle yola çıktı ancak ligi düşme hattında tamamladı.

Yönetimsel sorunlar yüzünden sezona sancılı başlayan yeşil beyazlılar, ilk haftalarda teknik direktör Hayati Palancı yönetiminde yakaladığı iyi gidişatla, ligin 8. haftasında 15 puanla İskenderunspor ile birlikte zirveyi paylaşarak herkesin takdirini kazanmıştı. O haftadan itibaren hızlı bir düşüş yaşayarak üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Palancı ile yollarını ayıran Muzaffer Çelik başkanlığındaki yönetim, 18. haftada takımın başına Mustafa Ceviz’i getirdi.

Devre arasında yapılan oyuncu takviyeleriyle ligin ikinci yarısına play off hedefiyle başlayan yeşil beyazlılar, kötü gidişatının sürmesi üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın isteği doğrultusunda Mart ayında seçimli olağan genel kurul gerçekleştirerek yönetim değişikliğine gitti. Kongrede, Muzaffer Çelik başkanlığındaki eski yönetim görevi seçime tek liste halinde katılan Mehmet Nakir başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna devretti.

ARGUVAN BELEDİYESPOR TESELLİ OLDU

Malatya futbolunun dip yaptığı bu dönemde Arguvan Belediyespor’un 3. lige çıkması kısmen de olsa teselli oldu. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grubu lider tamamlayan ve adını Play-off’a yazdıran Arguvan Belediyespor, play off’ları aynı puanla tamamladığı Gaziantep Ankasspor’u penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek adını TFF 3. Lig’e yazdırdı. Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele verecek olan mavi beyazlılar 19 Mayıs Perşembe günü Arguvan’da şampiyonluğunu kutlayacak. Arguvan Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Meydan’ında sanatçılar Cemal Öztaş ve İrfan Yılmaz’ın katılımıyla konser programı gerçekleştirilecek.