MALATYA FUTBOLDA KÜME DÜŞÜYOR

Malatya’daki amatör kulüplere bizim belediyelerin kayıtsız olması niye?

Malatya’da amatör spor kulüp yok mu?

Tesis Var Sporcu yok niye?

Malatya 1. Amatör futbol lig fikstür çekimi yapıldı.

2022-2023 fikstür çekiminde 6 takım liglere katılamadı. Katılmama sebebi tabii ki maddi ve manevi sorunlar. Bir amatör takımın yaşatılması için paraya ihtiyaç var. Para da olmayınca Malatya’daki spor kulüpleri küçülme yoluna girdi.

Amatör kulüplere belediyelerin yardım etmesinden başka çare gelmiyor aklımıza…

Son haftalarda gerek ulusal medyada gerekse sosyal medyada ülkenin birçok belediyesinin yaptığı paylaşımları görünce gerçekten Malatya amatör spor kulüpleri adına büyük üzüntü duyuyorum.

Neden ve niçin bu duyarsızlık? Buna bir anlam vermek gerçekten zor…

Bu ülkeyi sevmek ve bu ülke için canını ve kanını severek her zaman vermeye hazır olan Malatya gençliği nerde hata yaptı? Buna bir anlam verecek var ise bizimde bilgimiz olsun.

Özellikle birçok belediyelerin amatör takımlara ve gençlere yaptığı yatırıma bakıldığında insanın kafasında soru işaretleri beliriyor.

“Nasıl olsa seçimde oyum garanti” algısı var sanırım başkanların aklında…

Size bu kadar destek vermenin bedeli bu gençliği yok saymak mı?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir ay önce kendisine bağlı olan BAL, 1.Amatör ve 2.Amatör takımlarının yanı sıra kadın futbol takımlarına ve diğer engelli spor branşlarına nakdi yardım yaparak ülkenin gündemine oturdular.

Malatya belediyeleri neden ve niçin yasa gereği olmasına rağmen amatör spor kulüplerine nakdi ve malzemeler yapmazlar?

Faklı taraflara çekilmesin diye değişik yorumlara girmek istemiyorum. Tek suçumuz ülkemizi sevmek ise bunun bedeli bu olmamalı.

Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a seslenmek istiyorum. Siz tüm kulüplerin başkanı ve hamisi durumundasınız neden bu duyarsızlık ve sahipsizlik? Sadece size bağlı olan kulüplere destek verip diğer kulüpleri kaderine terk etmek doğru mudur?

Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri sizlerde Yeni Malatyaspor için elinizi gövdenizi taşın altına koyduğunuzda tüm Malatya halkı gibi tüm amatör yöneticilerde yapılan desteklerinizden dolayı mutlu oldu.

Çünkü Malatya için Yeni Malatyaspor’un ne kadar önemli olduğunun bilinci ile tüm Malatya destek olmuştur.

Ancak pandemi dolayısı ile tüm amatör spor kulüpleri bitmiş ve kapılarına kilit vurmuş durumdalar.

Kimi kulüpler kiralarını veremezken bazı kulüpler spor okulları sayesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Servis borçları dolayısı ile büyük sıkıntı içindeler.

İnanıyorum ki bu mesaj yerine ulaştığında başta Selahattin Gürkan başkanımız olmak üzere Osman Güder ve Mehmet Çınar başkanlarımızı amatör spor kulüplerinin sorunlarına duyarsız kalmaz.

Bu arada Malatya’mıza birçok spor tesisi kazandıran başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze Malatya’ya yaptığı yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum.

İşte tesis var sporcu yok sporcunun yetişmesi için de amatör spor kulüplerinin yaşatılması lazım o yüzden amatör spor futbol kulüplerine maddi ve manevi yatırımlar yapalım.

Amatör olmasa profesyonel olunmaz.

Amatör spor haftası içerisinde olmamız vesilesiyle tüm kulüplerimiz yetkililerden müjdeli haberler bekliyor…

MALATYA FUTBOLU TEHLİKEDE

Yeni Malatyaspor’da Transfer yasağının başlamasıyla birlikte maddi krizler ön plana çıktı ve mevcut kulüp başkanı Ahmet Yaman’ın eli kolu bağlandı.

Yıllar önce Malatyaspor 27 milyon ile küme düşmüş ve bu borç hâlâ sabit durumda.

Malatyaspor şu anda amatör ligde mücadele ediyor.

Yıllar geçti Malatya Belediyespor, Malatyaspor alternatif olarak ön plana çıktı. Bu takım sırasıyla 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig’e çıkarak adını Yeni Malatyaspor adı altında Malatya’mızı temsil etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5 sene yaşadı ve küme düştü. Aradan zaman geçti. Yeşilyurt Belediyespor 3. lige çıktı ve bu takımımız da kötü yönetim sonucunda 2 yıl sonra küme düştü ve bu takımın küme düşmesiyle birlikte o sezon bizi sevindiren tek olay ise Malatya Arguvanspor’un 3. lige terfi etmesiydi.

2022-2023 futbol sezonunda, Bölgesel amatör futbol liginde Malatya’mızı 4 takım temsil ediyor. Bu takımlara baktığımız zaman Malatya idman yurdu, Arapgirspor, Yeşilyurt Belediyespor, Akçadağspor oynadıkları futbolla şu anda iyi bir futbol sergilemiyor.

Bu sene benim istediğim İnşallah 4 takım birleşir alternatif olarak profesyonel lige bir takım kazandırırlar.