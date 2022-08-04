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Malatya FK Kocaeli’nde şampiyon oldu

Malatya FK Kocaeli’nde şampiyon oldu
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Malatya FK Kocaeli’nde şampiyon oldu

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ve 16 takımın katıldığı futbol turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi.

Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen İstasyon Mahallesi Tepecik Musa Kaval Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 16 takımın katıldığı turnuva da Malatya FK şampiyon oldu. İkinciliği Milan 0506, üçüncülüğü Dümeni Kıyaklar ve Losgalacticos takımları elde etti. Dereceye girenlere kupaları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. Turnuvada konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Seyir zevki yüksek ve bol gollü geçen muhteşem bir turnuvanın ardından final maçında 1’incilik kupasını kaldıran Malatya FK özelinde tüm takımlarımızı, forma giyen tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi. (iha)

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