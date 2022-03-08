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Malatya Emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri

malatya emniyetinden kadınlar günü etkinlikleri
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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü” unutmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nce bir dizi etkinlik düzenlendi. Kahvaltılı programında kadın personeller ve eşleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile eşi Songül Dağdeviren teşkilat mensubu kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir başka etkinlikte ise Malatyapark’ta oluşturulan tanıtım standında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

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