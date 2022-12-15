DOLAR

18,6456$% 0.11

EURO

19,8149% -0.46

GRAM ALTIN

1.066,37%-1,41

ÇEYREK ALTIN

1.748,00%-1,12

TAM ALTIN

7.005,00%-1,11

BİTCOİN

330613฿%-0.62124

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya Emniyeti suçlulara geçit vermiyor

Malatya Emniyeti suçlulara geçit vermiyor

İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin temini yönünde yapılan çalışmaları kamuoyuna paylaştı.

Malatya Emniyeti suçlulara geçit vermiyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Arapgir Kuzey Garajı civarında bir araçta çakar tertibatının olduğu ihbarı üzerine araç sanayi caddesi üzerinde durdurularak araç içerisinde 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve araçta bulunan çakar tertibatı ile ilgili işlemlere başlandı.

WhatsApp Image 2022 12 15 at 10.44.16

İlyas Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme – Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olayının şüphelisi, bisiklet ile yakalanarak gözaltına alındı.
Akpınar Mahallesinde durumunda şüphelenilen iki şahsın yapılan kaba üst aramasında toplam 202 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

WhatsApp Image 2022 12 15 at 10.44.17 1

Fahri Kayahan Bulvarında meydana gelen Yağma (Teşebbüs) olayının şüphelisi tespit edilerek yakalandı.
Koşu Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme-Motosiklet Hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan güvenlik kamera çalışması sonucunda olayın faili meçhul şüphelileri tespit edilerek suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı.

WhatsApp Image 2022 12 15 at 10.44.17

Gazi Mahallesinde meydana gelen Açıktan Hırsızlık olayının faili meçhul şüphelisi tespit edilerek çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.
Gazi Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme – Hayvan Hırsızlığı (40 adet güvercin) olayının faili firar şüphelisi yakalandı.

(Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’nın göbeğinde şüpheli çanta paniği

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.