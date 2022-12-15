Malatya Emniyeti suçlulara geçit vermiyor

Arapgir Kuzey Garajı civarında bir araçta çakar tertibatının olduğu ihbarı üzerine araç sanayi caddesi üzerinde durdurularak araç içerisinde 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve araçta bulunan çakar tertibatı ile ilgili işlemlere başlandı.

İlyas Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme – Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olayının şüphelisi, bisiklet ile yakalanarak gözaltına alındı.

Akpınar Mahallesinde durumunda şüphelenilen iki şahsın yapılan kaba üst aramasında toplam 202 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Fahri Kayahan Bulvarında meydana gelen Yağma (Teşebbüs) olayının şüphelisi tespit edilerek yakalandı.

Koşu Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme-Motosiklet Hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan güvenlik kamera çalışması sonucunda olayın faili meçhul şüphelileri tespit edilerek suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı.

Gazi Mahallesinde meydana gelen Açıktan Hırsızlık olayının faili meçhul şüphelisi tespit edilerek çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Gazi Mahallesinde meydana gelen Mala Zarar Verme – Hayvan Hırsızlığı (40 adet güvercin) olayının faili firar şüphelisi yakalandı.

(Bülten)