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Malatya Emniyeti sahte alkol ticaretine izin vermedi

Malatya Emniyeti sahte alkol ticaretine izin vermedi
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Malatya Emniyeti el yapımı sahte alkol imalatına ve ticaretine dur dedi.

Malatya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince el yapımı sahte alkollü içki imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında bir işyerinde yapılan aramada 144 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 72 litre el yapımı sahte alkollü içki ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli F.Z. isimli şahsa 5607 SKM ’den yasal işlem yapıldı.

(Bülten)

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