MALATYA ECZACILAR ODASI’NDAN DEVA PARTİSİ’NE ZİYARET

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş’i parti il binasında ziyaret ederek son günlerde eczacıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik oda faaliyetlerine destek talebinde bulundu.

“Eczacılarımızla vatandaşlarımız büyük bir çaresizliğin içerisinde”

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Sönmez’e ve oda yönetimine ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş;

“Sağlık sisteminde liyakatten uzak yönetim anlayışının en somut örneklerinden birini maalesef ki eczacılarımız yaşamaktadır. Son dönemde artan döviz fiyatları neredeyse tamamı yurt dışından ithal edilen ilaçların ve medikal malzemelerin teminini güçleştirmiş ve eczacılarımızla vatandaşlarımızı büyük bir çaresizliğin içerisine atmıştır.

Genel Başkanımız Ali Babacan’ında sıklıkla dile getirdiği üzere ülke ekonomisinin teamüllere ve dünya gerçeklerine bağdaşmayan akıl ve bilim temelinden yoksun politikalara mahkûm edilmesi ne yazık ki sağlık sektöründe de onarılması güç sorunların baş göstermesine sebep olmuştur.

Her meslekte olduğu gibi eczacılarımızda ülke genelinde ki kriz ortamından olumsuz etkilenmiştir. Deva Partisi olarak büyük bir ciddiyetle üzerinde durduğumuz ekonomik krizin en ağır faturalarından birisini de ne yazık ki eczacılarımızın ödediğini görmekteyiz.”

“Eczacılarımız ilaç temin edemiyor… vatandaşlarımız mağdur oluyor”

Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş sözlerinin devamında hükümetin kur artışındaki dengesizlikleri doğru ve zamanında müdahale ile kontrol altında tutamadığını vurgulayarak özellikle yurt dışından ithal edilen ilaçların temininin güçleşmesinin hem vatandaşlarımızın hem de eczacılarımızın mağdur olmasına sebep olduğuna dikkat çekti.

Güneş; “Mevcut iktidarın tutarsız sağlık ve ekonomi politikaları eczacılarımızla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmiştir. Eczacılarımız, özellikle kur artışındaki dengesizlikten dolayı ilaç temin etmekte zorlanırken vatandaşlarımızda tedavilerinin yarım kalmasından ve tedavi süreçlerinin uzamasından dolayı mağdur olmaktadır. Vatandaşlarımız ve sağlık sektörünün en önemli unsurlarından olan eczacılarımızı karşı karşıya bırakan bu vurdun duymazlığı kabul etmiyoruz. Hükümetin yılda bir defa yaptığı ilaçta kur güncellemesi eczanelerin ilaçsız kalmasına neden olacak, bir an önce ithal ilaçların temini hususunda milletimizin yarına adımların atılmasını bekliyoruz.” Dedi.

“Çözüm odaklı çalışmalarımızın ana unsurlarından biri de sağlık sistemi”

Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, eczacıların birçok sorunla boğuştuklarının farkında olduklarını belirterek “Deva Partisi olarak ülke gerçekleri üzerine yaptığımız çözüm odaklı çalışmalarımızın ana unsurlarından biri de sağlık sistemindeki bu çarpık anlayışa son vererek tüm sağlık emekçilerimizle birlikte vatandaşlarımıza daha huzurlu bir yaşam ortamı sunmaktır” dedi.

Sönmez; “Çıkmaza sürüklenmekteyiz.”

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez ise Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş’e destekleri için teşekkür edip eczacıların sektör olarak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını ve artık nefes alamayacak hale geldiklerini belirtti.

Sönmez; “Ülkemizin aydın insanları artık geçim sıkıntısı yaşamaya başlamıştır. Ekonomik sıkıntılara odaklanmadan mesleğinin geleceğini göremez duruma gelmişlerdir. Alt yapısı oluşturulmadan yürürlüğe giren sektörel yasaların tüm maddi yükünün eczacılarımıza yüklenmesi bizleri çıkmaza sürüklemektedir. Yardımcı eczacılık uygulamasına KOSGEB, İŞKUR vb. kurumların desteği olmadan tamamen eczane eczacılarımız tarafından finanse edilmesi zaten mevcut ilaç ödemeleri ve temini, konusunda sıkıntılar yaşayan sektörümüze yük olmaktadır.

Kamuya alınacak eczacı alımlarının yetersiz olması, eczacıların istihdam alanlarının daraltılması, eczane olması gereken birçok kurumda eczacının olmaması, her yıl bilerek gelen işsizler ordusunun artık bir çıkmaza girmesi, hastanelerdeki eczanelerin bodrum katlarda ve çok kötü şartlarda hizmet vermesi, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük ile emeklilik haklarında iyileştirilmelerin yapılamaması, eczacılıkta uzmanlık sınavını kazananların halen atanamaması gibi birçok kamusal etkinliğin yetersizliği meleğimizin icrasını zora sokmaktadır.

13 yıldır düzenlenmeyen 9 Temmuz’da sadece ufak bir iyileştirme sağlanan İlaç Fiyat Kararnamesi yüzünden eczacıların karlılıklarının ciddi düşmesi artık nefes alamaz duruma gelmemize sebep olmuştur.

Artan ilaç fiyatlarının sadece fiyat farkı hastaların ceplerine yansıması, senede bir defa güncellenen ilaç kuru yüzünden sürekli ilaç yoklarının yaşanması, sektör ile vatandaşların karşı karşıya gelmesine eczacılarımız ve çalışanlarımızın birçok sağlık emekçisinin de ne yazık ki maruz kaldığı şiddet olaylarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca yaşanan fiziki ve sözlü ciddi saldırıların ciddi yaptırımlarının olmaması meslektaşlarımızı mağdur etmektedir.” Dedi.

“Eczacıları Yok Sayan Sağlık Bakanı İstemiyoruz”

Sözlerinin devamında Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafınca yürütülmesi gereken birçok yükümlüğün yerine getirilmediğine değinen Sönmez;

“Hastaların ilaç kullanımı konusunda doktorlarımız rapor ve reçetelerde eksik bilgilendirme yaparak tüm yükü eczacılarımıza bırakıyorlar ayrıca SGK yerli yersiz kesinti uygulayarak adete eczacılarımıza bir yaptırım uygulamaktadır. Ve yaşadığımız tüm bu ve benzeri sorunlara karşı eczacıları yok sayan sağlık bakanı istemiyoruz.” Dedi.

28000 eczaneden yarısından fazlasının kapanma eşiğinde olduğunu dile getiren Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez Deva Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş ve partilerden eczacıların içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçten kurtulmaları için destek talebinde bulundu. (Bülten)