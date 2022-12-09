“Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak”

2022 yılı içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının değerlendirilmesi ve Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanyol ilçesine inşa edilen Atıksu Arıtma Tesisinin denemeye alınması nedeniyle Doğanyol ilçesini ziyaret ederek geniş katılımlı toplantı düzenledi. Dün gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, siyasi parti ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, yaptıkları altyapı çalışmalarına Malatya genelinde çok yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

“ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞA ETTİK”

Mert, “Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göreve geldiği ilk günden bugüne kadar Doğanyol İlçemize, 29 bin 392 metre içme suyu, 3 bin 317 metre kanalizasyon, 28 bin 504 metre sulama suyu kanalı, 4 adet içmesuyu deposu yaptık. İlçemizin atık sularının akarsulara karışmasını önlemek, ilçeyi atık sulardan kurtarmak için atık su arıtma tesisi inşa ettik. İlçemizde toplam 61 bin 213 metre hat çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık maliyeti 10 milyon lira olan Atıksu Arıtma Tesisimiz için 5 dönüm arazi kamulaştırıldı. Günlük 600 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olan tesisimiz 5 bin nüfusa hizmet edecek” dedi.

“ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ OLDU”

Malatya’nın 13 ilçesinde olduğu gibi Doğanyol’da da büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay ise, “Doğanyol’da bu yıl Gökçe, Yeşilköy, Konurtay, Akkent, Yalınca, Koldere, Sunalılar Mahalle yollarımızda birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarımız oldu. Merkez mahallelerimizde BSK çalışmalarımız oldu. İtfaiye Hizmet Binamızı tamamladık, hizmete açıldı” diye konuştu.

“ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILDI”

Büyükşehir Belediyesi’ne ne talepte bulunmuşlarsa geri çevrilmediğini ifade eden Doğanyol İlçesi Belediye Başkanı Hakan Bay ise, “2019 seçimlerinden sonra her belediye başkanı gibi bizimde vatandaşlarımıza vaatlerimiz olmuştu. Seçimlerden yaklaşık 8 ay sonra deprem yaşadık. Maalesef 4 kardeşimizi kaybettik. Akabinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gayretle azimle çalışarak altyapı ve üstyapıyı yenileyerek vatandaşlarımızı yeni bir Doğanyol’a kavuşturduk. Yapı stokumuzun yüzde 80’i yenilendi. Aynı anda 5 bakanlık aktif olarak faaliyet gösterdi. Karayolları, hastane, ticarethane, arıtma tesisleri inşa edildi. Bu çalışmalar yapılırken Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyeti kısa sürede giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert bizlerin taleplerini hiç geri çevirmediler. İnanıyorum ki bundan sonra ki süreçlerde de eksik kalan yatırımlarımıza destek verecekler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“DEFALARCA ZİYARETLERİMİZE GELDİLER”

Doğanyol İlçe Kaymakamı Mete Öztürk ise, “Bir yerde hizmetin mümkün olabilmesi ancak bürokrasi ve siyasetin ortak amaç uğruna bir araya gelebilmesi, birlik ve beraberlik göstererek çalışması uğruna mümkündür. Doğanyol İlçemiz 2019 yılında elim bir afet vesilesiyle çok zor durumda kaldı. Fakat buradan ne bürokrasi ne siyaset elini ayağını çekmedi. Son derece büyük yatırımlarla bugün ilçemiz bambaşka bir ilçe oldu. Defalarca ziyaretlerimize geldiler. Bizleri şereflendirdiler. Bizlerden yardımlarını desteklerini esirgemeyen en önemli isimlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dır. İlçemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR DOĞANYOL İNŞA EDİLDİ”

Doğanyol ilçesinin altyapı ve üstyapısının tamamen yenilendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “İlimizin nadide ilçelerinden biri olan Doğanyol’dayız. İnsanı açık yürekli, vatanına, ülkesine, milletine, bayrağına bağlı ve vatanı milleti için yapamayacağı hiçbir fedakârlık yoktur. Biraz evvel ilçe belediye başkanımız konuşurken 20 Ocak’ta vuku bulan depremle ilgili vatandaşlarımız en ufak bir serzeniş göstermediler dedi. Bu anlamda Doğanyol vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akşam saat 21.00 civarında vuku bulan depremden hemen sonra yola çıkarak buraya gece 23.00 civarı geldik. Ekiplerimiz önceden gelmiş, enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarmışlardı. Rahmeti rahmana kavuşan bütün hemşerilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bazı afetler vardır bizleri çok üzer. Bu süreçte devletimizin vatandaşlarımızın yanında olması milletimizi sevindirir. O gece belediye otobüslerimiz Doğanyol’a geldi. Kamyonlarla ısıtıcı dağıttık. Malatya merkeze gelmek isteyen vatandaşlarımızı Malatya merkeze taşıdık. Gece saat 01.00 sularında bakanlarımız Gökçe ve Doğanyol’a geldiler. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemize teşrif ettiler. Buraların yaralarının sarılması için ilgili kurum kuruluşlara bakanlara talimat verdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Yeni bir Doğanyol inşa edildi. Niyetler hayır olursa akıbette hayır olur. Tabi bu süreçte gerek belediye gerek hükümet olarak eksiklerimiz olmuştur. O dönemde aş tırlarımızla vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Çadırların, konteynerlerin ısıtılması, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hükümetimizle beraber elimizden gelen her türlü imkânı ilçemize sunduk” ifadelerine yer verdi.

“Bugün Doğanyol’da yeni evleri, yeni yolları, yeni binaları, yeni hastaneleri görmekten onur duyuyorum” diyen Gürkan şunları kaydetti:

“Biz göreve gelmeden önce projeleriniz nedir dediler. Bizim projemiz Sosyal Entegrasyon projesidir dedik. Popüler projeleri uygulamak yerine birlik beraberlik yolunda ilerleyeceğiz dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Malatya’mıza teşrif ettiğinde Malatya Malatya bulunmaz eşin dedi. Malatya Darül Rifat dedi. Malatya seçkin insanların, himmetli zatların yaşadığı diyar dedi. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehir dedi. Bu şehrin insanlarına her türlü hizmet bizim için boynumuzun borcudur dedi. Daha önceki grup toplantılarında; ey Ankara, İstanbul, İzmir gelin hizmet nasıl yapılır, ağlamadan hizmet nasıl yapılır Malatya’da görün dedi. Dün Malatya için doğunun parlayan yıldızı olacak hedefini vizyonunu koymak büyük bir hedef gibi görünse de artık Malatya için vizyon Dünya’nın parlayan yıldızı olacak diyoruz. 12 bin 300 kilometrekarelik alanda 13 ilçemiz, 718 mahallemiz ve yaklaşık 2 bin mezramızda asfaltsız yer bırakmadık. Doğanyol ilçemizin altyapı ve üstyapısını tamamen yeniledik. Çevre düzenlemesini yaptık 218 kilometre yol inşa ettik. Sulama kanalları, içme suyu hatları, kanalizasyon hatları yapıldı. İtfaiye binası, belediye binası, hastaneler yapıldı. Bizim yönettiğimiz alan içinde atıksular, akarsulara karışmayacak dedik. Ve bütün ilçelerimize atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Doğanyol’a da atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Vagon Fabrikasını, Yimpaş’ ı ayağa kaldırdık. Trafik sıkışıklığını gidermek için bulvarlar açtık. Kuzey güney çevre yolu çalışmaları önümüzdeki sene bitecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve altyapı rekorlarını gerçekleştirdik. Deprem, pandemi gibi sıkıntıların olduğu dönemde bizler bu yatırımları yaptık. Şehrimize hizmet etmek bizim için onurdur. İşimizle öne çıkacağız. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizler bu hizmetleri yaparken adil olacağız dedik. Güneş gibi olacağız. Güneşin ışığından gözünü, perdesini kapatmayan nasıl yararlanıyorsa bizim hizmetlerimizde öyle olacak. Bunları yaparken elbette ki eksiklerimiz olacak. Bir evi düşünün. Evlerimizin ihtiyaçları bitmediği gibi şehrimizin de ihtiyaçları bitmez. Ancak temel hizmetlerin yapılması gerekiyor. Altyapı, üstyapı, arıtma, sulama kanalları gibi temel hizmetler yapıldı. Milletimizin hizmetine açıldı. Bütün Malatyalılarımıza Doğanyollu hemşerilerimize hayırlı olsun.” (Bülten)