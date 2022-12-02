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Anasayfa / Ekonomi / Malatya, Doğu Anadolu’nun en fazla şirket sayısına sahip ikinci şehri

Malatya, Doğu Anadolu’nun en fazla şirket sayısına sahip ikinci şehri

TOBB 10 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırada Van, ikinci Malatya, üçüncü Elazığ ve 4'ünce sırada Erzurum yer aldı. Türkiye illeri sıralamasında ise Malatya 30’uncu sırayı aldı.

Malatya, Doğu Anadolu’nun en fazla şirket sayısına sahip ikinci şehri
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TOBB 10 aylık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırada Van, ikinci Malatya, üçüncü Elazığ ve 4’ünce sırada Erzurum yer aldı. Türkiye illeri sıralamasında ise Malatya 30’uncu sırayı aldı.

Ocak – Ekim 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 600 şirketle Van oldu. Bu ili 472 şirketle Malatya, 320 şirketle Elazığ, 303 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 137, Erzincan’da 99,Bitlis’te 169, Muş’ta 110, Iğdır’da 82, Bingöl’de 93, Hakkari’de 71, Kars’ta 47, Tunceli’de 35 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Şirket kurulum sayısının yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Düzce olarak bildirildi.

2022’nin ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttı. Bu dönemde 112 bin 26 şirket kuruldu. 2022 yılında toplam 113.577 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 97.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,6’sını, 14.042 anonim şirket ise yüzde 29,1’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 10,7 oranında arttı.

(Haber Merkezi)

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