Malatya Diyabetin Zirvesinde

Türkiye genelinde şehirlere göre diyabet hastalığının en fazla olduğu şehrin Malatya olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin Türkiye’de diyabet dünya ortalamasının 3 katı fazla olduğunu belirtti.

ÇİĞDEM ERHAN

“TÜRKİYE AVRUPA, MALATYA TÜRKİYE BİRİNCİSİ”

Avrupa’da en yüksek diyabet oranının Türkiye’de olduğuna dikkat çeken İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, “Türkiye maalesef Avrupa’da birinci sırada. Malatya’da, Türkiye’de birinci sırada” dedi

“MALATYA’DA DİYABET ARTIYOR”

Çağın en tehlikeli hastalıklarının başında gelen diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türüdür. Bu hastalık tüm dünyada giderek yaygınlaşırken, Türkiye bu hastalığın hızla arttığı ülke, Malatya ise bu hastalığın en çok arttığı iller arasında yer alıyor.

Diyabet yani halk arasında şeker hastalığı insan sağlığı için tehdit unsurları arasında yer alıyor. Türkiye ve Malatya’nın diyabet haritasını çıkaran ve BUSABAH gazetesine önemli açıklamalar yapan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, Kovid-19’unda diyabet hastalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

“TEDAVİLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Diyabetin global bir sorun olduğunu dile getiren Şahin, bu hastalığın dünyanın çoğu ülkesini etkilediğini söyledi.

Pandemi ile Kovid-19’un birbirini olumsuz etkilediğini ifade eden Şahin, “Pandemi global bir sorun, aynı zaman da diyabet de global bir sorun, dünyanın çoğunu etkiliyor. Bazı ülkelerde halkın yüzde 30 veya 40’ını etkileyebilirliği var. Ülkemizde de neredeyse halkın yüzde 20’sinin bir şekilde diyabetle ilgili problemi var. Aslında ikisi de çok yaygın görülen pandemi. Bu iki pandeminin kesişmesi tabii ki olumlu olmadı. İkisi de birbirini olumsuz etkiledi. Birincisi Kovid-19 dediğimiz virüsler insülin salgılayan pankreası da etkiliyor. Nasıl akciğerlerimizi etkiliyor ve ölümlerin çoğu ondan oluyorsa pankreasımıza da etki ediyor ve etkilediği içinde insülin salımı bozuluyor, insülini etkiliyor dolayısı ile de kan şekerimizi yükseltiyor ve olumsuz diyabet sağlıyor.” şeklinde konuştu.

“KAN ŞEKERLERİ DAHA ÇOK YÜKSELDİ”

Diyabeti olumsuz etkileyen durumları da tek tek sıralayan Şahin, “Diyabette Kovid-19 hastaları daha çok olumsuz etkiliyor. Yaşam şartlarımız olumsuz etkilendi kapalı kaldık, hareket edemedik kas kitlelerimiz azaldı, vücudumuzda yağ oranları arttı. Bunların hepsi diyabeti olumsuz etkileyen ve insüline direnç kazandıran şeyler. Sağlıklı beslenmemiz bozuldu evde oturduk hamur işi çok yedik, sebzelerin fiyatları pahalandı. Bu nasıl yansıdı bize; kan şekerleri daha çok yükseldi, diyabetik koma ve diğer hastalıklar daha sık görülmeye başlandı, ortalama kan şekerleri yükselmeye başladı, çünkü ilk dönemlerinde en azından bir süre hastanelere pek gidilemedi. Yavaş yavaş normale dönüyor gibi ama yine de tabii ki hala pandemi öncesi hayatımıza dönemedik” diye konuştu.

“CİHAZLARA BAĞLANMA RİSKLERİNİZ İKİ KAT ARTIYOR”

Diyabetli hastaların ek hastalıkları varsa Kovid-19 tedavilerinin kötü seyrettiğini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan çalışmalarda gösteriliyor ki, ek hastalığınız varsa (kronik) bu hastalık daha kötü seyrediyor. Diyabetle ilgili konuda çok çalışmalar yapıldı. İlk Çin’de çıktığın diyabetlerde daha kötü gittiği ortaya konulmuştu. Bakanlık tarafından oluşturulan diyabet grubunun içinde bende vardım. Bakanlık, biz hocaların olduğu gruba değerleri verdi ve bizler analiz ettik. Daha sonra bu rapor yayınlandı. Burada da gördük ki diyabetli olmak ölümü, yoğun bakıma yatmayı, solunum cihazlarına bağlanma risklerinizi neredeyse iki kat arttırıyor.”

AVRUPA’DA EN YÜKSEK DİYABET ORANI TÜRKİYE’DE

“Avrupa’da en yüksek diyabet oranı bizde, aynı eğilim maalesef devam ediyor. Türkiye Avrupa’da birinci sırada. Malatya’da, Türkiye’de birinci sırada” diyen Şahin, “Diyabette birçok derece var; kol ve bacak kesilmesinin, diyalize girmenin, körlüğün en sık nedeni diyabet. Maalesef görme problemlerinin, körlüğün gelişiminin en sık nedeni hala diyabet olarak devam ediyor. Çünkü göz içi damarları etkiliyor. Özellikle bunu kontrol altına almazsak uzun vadede körlüğe kadar giden bir süreci başlatıyor” dedi.

“GRİP AŞILARININ YAPILMASI GEREKİYOR”

Diyabet hastalarının mutlaka grip aşısı olmasını öneren Şahin, “Bütün ulusal ve uluslararası kılavuzlar diyabetli hastaların grip ve zatürre aşılarıyla aşılanmalarını öneriyor. Belli bir yaş üstünde ki yaşlarda da öneriliyor, başka hastalığı olanlarda da öneriliyor. Kovid-19 üzerine birde grip hastalığı geçirdiğinizde bağışıklık sisteminizin etkileneceği ve zayıflayacağı için Kovid daha kötü seyredebilir. Bundan dolayı diyabet hastalarının aşı olmalarını öneriyoruz.” şeklinde konuştu.