Malatya dikkat! Meteoroloji uyardı

18,6965$% 0.06
19,9743€% 0.11
1.079,91%0,12
1.776,00%0,84
7.281,00%0,01
314757฿%0.14287
Bölge genelinde havanın çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Beklenen yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ’ın güney ilçeleri ( Sivrice, Maden, Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir) ile Tunceli’nin kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür, Hozat) yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.
Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 3
Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur 5
Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3
Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3
Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5
Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3
Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4
Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5
Doğanyol: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4
Doğanşehir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2
Pütürge Çok: bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2
Yeşilyurt: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 2
Battalgazi: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur 6
Kale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı.
“KEŞKE BURADA OLSALARDI”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.