Malatya dikkat! Meteoroloji uyardı

Bölge genelinde havanın çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Beklenen yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ’ın güney ilçeleri ( Sivrice, Maden, Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir) ile Tunceli’nin kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür, Hozat) yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur 5

Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5

Doğanyol: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4

Doğanşehir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Pütürge Çok: bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Yeşilyurt: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Battalgazi: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur 6

Kale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı.