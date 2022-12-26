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Anasayfa / Genel / Malatya dikkat! Meteoroloji uyardı

Malatya dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Malatya ve ilçelerinin (Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir) yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Malatya dikkat! Meteoroloji uyardı
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Bölge genelinde havanın çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Beklenen yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ’ın güney ilçeleri ( Sivrice, Maden, Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir) ile Tunceli’nin kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür, Hozat) yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur 5

Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 3

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 5

Doğanyol: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 4

Doğanşehir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Pütürge Çok: bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Yeşilyurt: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı. 2

Battalgazi: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur 6

Kale: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlere kar yağışlı.

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