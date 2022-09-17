“MALATYA ÇOK ENGİN BİR MUTFAK KÜLTÜRÜNE SAHİPTİR”

Malatya’nın çok engin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’daki yemeklerin tadı, lezzeti diğer coğrafyadakilerden çok daha lezzetlidir. Anadolu’daki birçok yemeğin menşeinin Malatya olduğunu görmekteyiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Gastronomi, Tanıtım ve Turizm Derneği (MAGTAD) ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğiyle üç gün sürecek olan Uluslararası Malatya Gastronomi ve Turizm Kongresi başladı. 28 ülkeden 300’den fazla araştırmacı, akademisyen ve uzmanın katılımıyla 3 gün sürecek olan kongrenin onursal başkanı olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan açılışta yaptığı konuşmada, 17-20 Eylül 2022 tarihleri arasında Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri adı altında Arslantepe Buluşmaları kültür etkinliğinin düzenleneceğini söyledi.

“AKADEMİSYENLERİN SUNUMLARI DİNLEYECEĞİZ”

“Bu kültür etkinliğimizi 2005 yılından itibaren gerçekleştiriyoruz. Neden 17 Eylül çünkü 17 Eylül Malatya’nın fetih günüdür” diyen Gürkan, şunları kaydetti:

“Bir daha düşman eline geçmemek üzere ebedi yurdumuz olması hasebiyle 17-18-19-20 Eylül haftasını fetih haftası olarak ilan ediyoruz. Medeniyetlerin kurulduğu yerlerde büyük kültürler zuhur eder. Bütün medeniyetler, uygarlıklar ve kültürler Malatya’da zuhur etmiştir. Bu medeniyetlerin getirmiş olduğu değerler var. Anadolu’nun her karış toprağı kıymetli ve değerlidir. Gastronomi alanında Malatya nerededir. Malatya çok engin bir mutfak kültürüne sahiptir. Malatya’daki yemeklerin tadı, lezzeti diğer coğrafyadakilerden çok daha lezzetlidir. Anadolu’daki birçok yemeğin menşeinin Malatya olduğunu görmekteyiz. Tarihteki ilk Türk İslam Devleti Malatya’da kurulmuştur. Böyle bir coğrafyada oturuyoruz. Değişik 28 ülkelerde 181 akademisyenimiz sunum yapacak. Sunumları sırasında bu temel kriterleri göz önünde bulunduracaklarına inanıyorum. Seviye olarak yüksek katılımlı bir toplantı icra ediliyor. Toplantımız Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yurt dışından ve farklı illerden gelen akademisyenlerin sunumları dinleyeceğiz. Gastronomi noktasında UNESCO’ya niyet mektubunu bildirdik. Niyet mektubumuzun akabinde de 2023 yılında da inşallah müracaatımızı yapacağız. Tescili noktasında da altyapı ve dokümantasyon noktasında da bütün paydaşlarımız tarafından yapılmakta. İnşallah Arslantepe de olduğu gibi netice alacağımızı umuyorum. Gastronomi kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” (Bülten)