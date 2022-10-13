Malatya Büyükşehir’e enerji yönetim sistemi belgesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede enerjinin verimli kullanılması amacıyla enerjinin doğru yönetilmesi ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalar Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile ödüllendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, TSE Belgelendirme Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesinden ilgili genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerini kabul ederek bir süre görüştü. TSE, İSO, EN 9001 kalite yönetim sistemi, TSE, İSO, EN 14001 Çevre yönetim sistemi, TSE, İSO, EN 27001 Bilgi yönetimi sistemi, TSE, İSO, EN 45001 İş güvenliği yönetimi bilgilendirmesi, TSE, İSO, EN 22301 İş sürekliliği yönetim sistemi ile TSE, İSO, EN 10002 Vatandaş memnuniyeti yönetim sistemi gibi birçok belge almaya hak kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, son olarak TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alarak enerji yönetimi noktasında da başarılı çalışmalara imza atıyor.

“İlkleri yapmaya devam ediyoruz”

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren TSE Belgelendirme Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz, “Öncelikle Başkanımıza ve Belediye Personellerimize teşekkür etmek istiyorum. 7. Yönetim sistemi belgemiz. 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi. Bölgede de ilk oldu. Büyükşehir Belediyemiz ilkleri yapmaya devam ediyor. Yoğun bir çalışma ortamından geçildi. Eğitimler, çalıştayların sonunda denetim yapıp belgenin verilmesi doğrultusunda görüşümüzü bildirdik. İnşallah ilklere devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

“Her zaman belediyemizin yanındayız”

Belgenin alınmasında katkısı olan personelleri tebrik ettiğini belirten TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, “İl Müdürümüzün de ifade ettiği gibi Malatya her zaman ilkleri başarıyor. Elimizden gelen desteği sağlamak da bizler için bir borç. Her zaman belediyemizin yanındayız ve destek olmaya hazırız. İlkleri yaşamanızı ve başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Enerji’nin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz”

TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesinin alınmasında emeği geçen personelleri tebrik ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Enerjinin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Yaşanan Ukrayna-Rusya krizi sonrasında yaşanan enerjinin çok daha hayati önem taşıdığı ortaya çıktı. Küresel ısınma, kuraklık ve iklim değişikliği süreci dünyanın yüz yüze kaldığı en önemli problemlerden. Bu problemlerin önüne geçmek için enerjinin de sağlıklı ve verimli kullanılması olmazsa olmazlarımız arasındadır. Enerji Yönetim Sistemi Belgesinin de temel amacı da enerjinin sağlıklı ve verimli kullanılmasına matuftur.

Bu anlamda personellerimiz enerjinin kullanımı noktasında ve enerjinin üretilmesi noktasında büyük gayretler gösteriyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak, katı atıkların yakılması suretiyle metan gazından enerji üretirken diğer taraftan HES ve GES kurarak enerji üretimi gerçekleştirmekteyiz. Üretmiş olduğumuz bu enerjileri de TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemine uygun bir şekilde yönetmekteyiz. Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan TSE yetkililerimize de teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Okumuş, TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini Gürkan’a teslim etti. (İHA)