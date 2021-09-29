Malatya Büyükşehir Binlerce Hercai Alacak!

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi binlerce Hercai alacak. Büyükşehir Belediyesi mevsim şartlarına uygun olarak canlı çiçek alımı yapacak.

Malatya Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarına uygun çiçek alımı yapacak.

BÜYÜKŞEHİR TERCİHİNİ HERCAİ’DEN YANA KULLANDI

Menekşegiller familyasından olan Hercai, kentlerin kirli havasına kolayca uyum sağlayarak bahçe ve parklardaki en çok tercih edilen çiçekler arasında yer alıyor. Oldukça dayanıklı (-20 derece soğuk ve neredeyse her türlü toprakta yetişebilir) olan bu çiçek Malatya’nın da kış şartları göz önüne alınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tercih sebepleri arasında yer alıyor.

YERLİ İŞTİRAKÇİNİN YERLİ MALI SUNMASI DURUMUNDA İNDİRİM

250 bin Hercai Menekşe ve bin 500 adet Sarkık Menekşe alımı yapacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi’nin çiçek alım ihalesine sadece yerli iştirakçiler katılabilecek. Yerli isteklilerin yerli ürün teklif etmeleri durumunda ise yüzde 15 indirim yapılacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak olan ihale 8 Ekim’de İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:182 Yeşilyurt adresinde yapılacak.