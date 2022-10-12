Malatya bunu mu hak ediyor?

Efsane başkan Nurettin Soykan tarafından 1982 yılında Malatyaspor’a hizmet vermesi amacıyla yaptırılan ve mazisinde birçok anıyı barındıran Orduzu Pınarbaşı gölü kenarında bulunan tesisin ilgisizlikten ve bakımsızlıktan harabeye dönen görüntüleri “Malatya bunu mu hak ediyor?” sorusunu akıllara getirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulübü Proje ve Yatırım Sorumlusu Sinan Altıntop, Erzurumspor maçı öncesi yapılan basın toplantısında 40 yıldır hizmet veren Nurettin Soykan Tesisleri’nin içler acısı halini kamuoyuyla paylaştı. Bir dönem mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan ve yaklaşık 40 yıldır kullanılan tesisler, İl Özel İdaresi kapatılınca Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Tesis, 2008-2009 sezonunda Malatyaspor’un 1. Lig’den 2. Lig’e düşmesiyle dönemin belediye başkanı Ahmet Çakır tarafından sarı kırmızılı kulüpten alınarak Malatya Belediyespor’un kullanımına verildi.

Efsane tesis “Malatyaspor Tesisleri” adıyla kullanılırken, daha sonra Nurettin Soykan’ın adı verilmişti. Halen Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Yeni Malatyaspor’un kullanımına tahsis edilen tesisin ilgisizlikten çürümeye terk edilmiş olması Soykan’ın emanetine sahip çıkılmadığını gösteriyor.

Ahmet Yaman yönetiminin Yeni Malatyaspor’da göreve gelmesinin ardından tesislerle ilgili proje hazırladığı kamuoyuna yansımış ve projelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiği paylaşılmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Proje ve Yatırım Sorumlusu Sinan Altıntop, Hayata geçirmeyi düşündüğü projelerle ilgili fizibilite çalışmalarını yaptıklarını ifade ederek, Kendi kaderine terk edilmiş bir altyapımız var. Herhalde geçmiş yönetim ‘Malatya’dan sporcu yetişmez’ diyerek altyapı tesislerine gereken önemi göstermemiş” dedi.

“SPORCU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK HALDE”

Başkan Yaman’ın talimatıyla altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlattıklarını kaydeden Altıntop, “Altyapı tesislerinin yeniden güçlendirilmesi ve modern bir yapıya kavuşması için planlar hazırladık. Malatyaspor’da büyük emekleri olan Nurettin Soykan’ı rahmetle anıyoruz. Nurettin Soykan Tesisleri 1982 yılında kendisi tarafından yapılmış bir tesis. 40 senedir kullanımda olan günümüzde atıl vaziyette duran bir altyapı tesisimiz var. Futbolcularımızın tesis içinde fitness salonu olarak tabi edilen alanda bir sporcunun bırakın kendini geliştirmesini, sporcu sağlığını tehlikeye atacak hale dönüşmüş. Yine altyapı antrenman sahasının zemini beton üzerine serilmiş suni çimden oluşuyor. Burası sık sık futbolcuların sakatlanmasına, adale yırtılması problemlerine yol açmaktadır. Başkanımızın talimatıyla daha modern, daha konforlu daha iyi imkanlara sahip bir altyapı tesisi oluşturma çabası içerisindeyiz. İçerisinde futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sosyal alanların da bulundu proje hazırladık.” İfadelerini kullandı.

STADYUMA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Üst yapıyla ilgili de projelerinin olduğunu açıklayan Altıntop, “Mevcut tesis içinde yer alan fitness salonu futbolcuların sosyal alanlarına çok yakın olduğu için gündüz saatleri içinde fitness yapabiliyorlar. Halbuki günün her saatinde çalışma yapabilmeleri gerekiyor. Üst katta futbolcu odaları bulunduğundan alt katta spor yapmaları dinlenen oyunculara rahatsızlık verebiliyor. Burayla ilgili de proje çalışması yaptık. Ayrıca yine başkanımızın talimatıyla maçlarımızı oynadığımız Malatya Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurmak istiyoruz. Güneş enerjisi santrali yenilenebilir enerji olduğu için bu konuda girişimimiz var. Girişimimizin ana nedenlerinden biri de stadyumumuzun yüksek elektrik maliyetinin karşılanmasına yöneliktir. Hazırladığımız projeler hayata geçmesi halinde bizden sonra gelecek olan yönetimler de bu projelerden istifade edebileceklerdir. Kısa, orta ve uzun vadeli bu projelerimize bir an önce başlanması konusunda kamuoyuyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tüm bu açıklamaların ele alındığı SPOR SAYFASI programının linki için tıklayınız…