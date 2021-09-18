Malatya, Bölgede En Duyarlı İl!

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Pandemi ile beraber düşen kök hücre bağışına dikkat çeken Malatya Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Aplarslan Aksoy, herkesi bağışçı olmaya davet etti. Aksoy, kök hücre hakkında detaylı bilgiler vererek doğru sanılan yanlışları anlattı.

Kök hücre hakkında bilgiler veren Malatya Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Aplarslan Aksoy, Malatya’nın bu konuda bölge içindeki en duyarlı illerden biri olduğunu söyledi.

Malatya Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı olan bölge sorumlusu Aplarslan Aksoy, 2014 yılından önce Türkiye’de kemik iliği bankasının olmadığını kaydederek, önceden Lösemili bebekler için kök hücre ya da kemik iliği nakli haberlerinin yerini artık SMA’lı çocukların aldığını söyledi. Aksoy, Sağlık Başkanlığı ve Kızılay arasında yapılan protokolle sonrasında Kemik İliği Bankasının kurulmasıyla önemli ölçüde tedavide yol alındığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nin sorumlusu olarak 2014’den bu yana görev yaptığını belirten Aksoy, ülke çapında yaklaşık 900 bin kök hücre bağışçısının olduğunu söyledi. Lösemi hastasının artık TÜRKÖK’e gelip başvuru yaptığında artık yüzde 80 oranında uygun bağışçının bulunabildiğini ifade etti. Aksoy, Lösemi hastaları için artık yurt dışında ilik aranmasına gerek kalmadığını kaydetti.

Kök hücre farkındalığının giderek arttığını söyleyen şöyle Aksoy, şöyle devam etti:

“Kök hücreyi anlatmak tamamen bizim elimizde. Kızılay bu anlamda sürekli önemli çalışmalar yapıyor. Halk kök hücre nedir, nasıl yapılır, nerede kullanılır biliyor. Dolayısıyla bize büyük görev düşüyor. Eskiden kök hücre bağışı ya da toplanması ya da ilik nakli denilince halk omurilikten alınacak, kemiğim kırılıp oradan alınacak, boynumdan kök hücre toplanacak gibi yanlış bilgilere sahipti. Aslında öyle olmadığını anlatmak istiyoruz”

Kök hücre toplamanın nasıl olduğunu anlatan Aksoy, “ Öncelikle bağışçı olmak isteyen aday Kızılay’la ilgili gördüğü her hangi bir noktaya gidip bağışçı olabilir. İlimizde de Fuzuli Caddesi’nde, Eski Belediye’nin olduğu yerde konteynerimizde, İl Sağlık Müdürlüğü’nün altında kök hücre bağışçısı olabilir. Verilen kandan bir tüpünü alıp doku tiplemesi için Ankara’ya gönderiyoruz. Dokuların bağışçı ve hasta arasında uyumlu olması halinde bağışçıyla iletişime geçiliyor. Doku tiplemesi TÜRKÖK’e kaydolan bağışçının ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulduğunda kök hücre alınacağı zaman gerekli testler yeniden yapılmaktadır. Örneğin, bağışçının kaydı vardır ama 5 yıl sonra ihtiyaç duyuldu. Kişinin bu süre zarfında geçirdiği bir rahatsızlık olup olmadığına dair gerekli testler yapılmaktadır. Hasta ile bağışçının doku tiplemesinin tam olarak uyması durumunda bağışçı komple sağlık taramasından geçiyor. İki çeşit kök hücre toplama şekli var. Birincisi eskiden yapılan bir yöntem olan kalça kemiğine iğneyle girilip yarım saatlik bir operasyonla almaktır. Bu sabah yapılmışsa bağışçı akşam evine gidebilmektedir. İkincisi ise koldan kan verir gibi kök hücre toplama işlemidir. Bu ikinci yöntem en çok tercih edilendir. Bunda bağışçıya 5 gün boyunca koldan bir aşı yapılıyor ki kanında bulunan kök hücrelerin oranı artsın. 2020 yılında toplanan kök hücrelere bağışçılarının yüzde 80’ini bu ikinci yöntemi seçti. Kan verir gibi kök hücre bağışçısı olunabilir” dedi.

Bağışçıdan toplanan kök hücrelerin yerini 1 yıl içinde yenilediğini söyleyen Aksoy, “ Kök hücre bağışı yapılırken vücuttaki kök hücrelerin tamamı zaten toplanmıyor. Toplananlarda 3 ay gibi ksa bir sürede kendisini yeniliyor. Bir kez bağışta bulunan kişiden de zaten bir yıldan önce tekrar ikinci bir alım yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı o kaydı pasife alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kök hücre toplama ve sağlık taramasının birlikte yapıldığını söyleyen Aksoy, 2016 sonrasında Malatya’dan kök hücre bağışı yapanların il dışına gitmelerine gerek kalmadığını belirtti. Bölgenin Malatya’da olmasının Malatya için büyük avantaj olduğunu dile getiren Aksoy, “ Malatya bu konuda duyarlı. Halkımız kök hücrenin ikinci aşamasına geçildiğinde hiçbir bağışçımız bizi kırmadı. Yeter ki bir hayat kurtulsun diyerek bağışçı olan vatandaşlarımız var. Bu gurur verici. Vazgeçme oranı Malatya’da çok düşük” yorumunda bulundu.

Son olarak pandeminin kan ve kök hücre bağışını düşürdüğünü belirten Aksoy, vatandaşlara seslenerek, bu düşen oranı yükseltmek içi Kızılay’a beklediğini söyledi. Kızılay merkezlerine halkın çekinmeden gelebileceğini söyleyen Aksoy herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Malatya Haber