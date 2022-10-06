Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişim olur mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aralarında önemli bölge müdürleri de bulunan yaklaşık 25 çalışanla yollarını ayırırken gözler Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişiklik olup olmayacağına çevrildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin başlattığı operasyon devam ediyor. Büyükekşi’nin görevlendirdiği denetim şirketinin TFF insan kaynaklarında yaptığı çalışma sonucunda onlarca kişinin görevine son verilmesine karar verilirken, ilk işten çıkartmalar da resmen başladı. 017 yılından beri TFF’de başkan danışmanlığı yapan Hilmi Gökçınar’ın ayrılmasıyla başlayan süreç TFF Tesisler ve Yatırım Müdür Yardımcsı İbrahim Domaç ile devam etti. Ajansspor’da yer alan habere göre alt kademe personelden yukarıya doğru, ilk etapta yaklaşık 25 kişinin iş akdi sonlandırıldı.

TFF yönetiminin yollarını ayırdı isimlerde arasında yıllardır bölge müdürlükleri yapan önemli kişiler de bulunuyor. TFF Bölgeler Koordinatörü Hasan Gençoğlu, İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval ve Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan bu isimlerden üçü. TFF Kulüp Lisans Kurulu Uzmanı Emren Karakullukçu ile de yollar ayrıldı. 500’e yakın personelin çalıştığı TFF’de toplamda 100’e yakın kişiyle yolların ayrılacağı öne sürülüyor. TFF Başkanı Büyükekşi, yönetime geldikten sonra fiilen iş yapmadığı halde birçok personelin bankamatik memuru olduğunu, 80’ine merdiven dayamış hatta geçmiş bazı isimlerin halen çalıştığını görünce dışarıdan bir denetim şirketine görev vererek tüm insan kaynaklarını incelemeden geçirdi.

Bu iddiaların ışığında geçtiğimiz yıl TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’ne atanan Işılay Çalışkan’ın görevinde değişiklik olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Fahrettin Eserdi’nin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından TFF Malatya Bölge Müdürlüğüne kurumda uzman olarak çalışan Işılay Çalışkan yeni müdür olarak atanmıştı.