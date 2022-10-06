DOLAR

18,5837$% -0.27

EURO

18,4185% 0.25

GRAM ALTIN

1.023,68%-0,14

ÇEYREK ALTIN

1.677,00%-0,29

TAM ALTIN

6.684,00%-0,31

BİTCOİN

374032฿%0.08325

İkindi Vakti a 15:36
Malatya AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Spor / Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişim olur mu?

Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişim olur mu?

Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişim olur mu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişim olur mu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aralarında önemli bölge müdürleri de bulunan yaklaşık 25 çalışanla yollarını ayırırken gözler Malatya Bölge Müdürlüğü’nde değişiklik olup olmayacağına çevrildi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin başlattığı operasyon devam ediyor. Büyükekşi’nin görevlendirdiği denetim şirketinin TFF insan kaynaklarında yaptığı çalışma sonucunda onlarca kişinin görevine son verilmesine karar verilirken, ilk işten çıkartmalar da resmen başladı. 017 yılından beri TFF’de başkan danışmanlığı yapan Hilmi Gökçınar’ın ayrılmasıyla başlayan süreç TFF Tesisler ve Yatırım Müdür Yardımcsı İbrahim Domaç ile devam etti. Ajansspor’da yer alan habere göre alt kademe personelden yukarıya doğru, ilk etapta yaklaşık 25 kişinin iş akdi sonlandırıldı.

TFF yönetiminin yollarını ayırdı isimlerde arasında yıllardır bölge müdürlükleri yapan önemli kişiler de bulunuyor. TFF Bölgeler Koordinatörü Hasan Gençoğlu, İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval ve Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan bu isimlerden üçü. TFF Kulüp Lisans Kurulu Uzmanı Emren Karakullukçu ile de yollar ayrıldı. 500’e yakın personelin çalıştığı TFF’de toplamda 100’e yakın kişiyle yolların ayrılacağı öne sürülüyor. TFF Başkanı Büyükekşi, yönetime geldikten sonra fiilen iş yapmadığı halde birçok personelin bankamatik memuru olduğunu, 80’ine merdiven dayamış hatta geçmiş bazı isimlerin halen çalıştığını görünce dışarıdan bir denetim şirketine görev vererek tüm insan kaynaklarını incelemeden geçirdi.

Bu iddiaların ışığında geçtiğimiz yıl TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’ne atanan Işılay Çalışkan’ın görevinde değişiklik olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Fahrettin Eserdi’nin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından TFF Malatya Bölge Müdürlüğüne kurumda uzman olarak çalışan Işılay Çalışkan yeni müdür olarak atanmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yeni Malatyaspor’un kupa rakibi belli oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.