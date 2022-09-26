Malatya Bölge İlleri Sıralamasında Birinci Oldu

TÜRKPATENT Ağustos ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Toplamda 725 marka başvurusu yapan Malatya doğu illeri arasında birinci sıraya ulaştı. Bölge illeri sıralamasında ise Malatya’yı Elazığ ve Erzurum izledi.

Bölge İlleri Başvuru Sayısı Dağılımı

Bu yılın ocak – Ağustos ayları bağlamında Malatya’dan 442, Elazığ’dan 319, Erzurum’dan 261, Van’dan 201, Bitlis’ten 96, Ağrı’dan 92, Erzincan’dan 85, Kars’tan 64, Bingöl’den 53, Ardahan’dan 52, Muş’tan 37, Iğdır’dan 34, Tunceli’den 30 ve Iğdır ilinden de 34 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Malatya Başvuru Sayısının En Yüksek Olduğu İller Arasında

Başvuru sayısının en yüksek olduğu iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Samsun, Eskişehir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Malatya, Mardin, Isparta, Rize, Ordu, Niğde, Sivas, Düzce, Çorum, Elazığ, Yalova, Nevşehir, Kırklareli, Kütahya, Erzurum, Adıyaman, Aksaray olarak bildirildi. (İHA)