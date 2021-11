“Malatya bizim için önemli”

MUTLU SARIGÜL

Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. İmza öncesi konuşan Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, “Bizim için Malatya çok önemli bir yer. Bizim sizin ovalarınıza ihtiyacımız var, sizin de bizim denizimize ihtiyacınız var” dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Dün Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda imzalanan protokol törenine MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir,MTSO Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er, MTSO ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı.

Törende ilk olarak sözü MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’nda beraber görev yaptıkları Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle birlikte olduklarını belirten Sadıkoğlu, bundan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

“YOLUMUZA IŞIK TUTAN BİR İNSAN”

Rize’nin kültürel altyapısının Malatya’ya eş değer olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya’nın kardeş oda protokolü için buradayız. Biz Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle buradaki başlangıcımızdan bugüne etkin oda olma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda Rize’yi önemsiyoruz. Rize’nin kültürel altyapısı bizimle eş değer. Özellikle biz de kayısı varken, orada çay ürünleri var. Biz de hayvancılık ön plandayken orada balık sektörü ve deniz ürünleriyle ilgili ciddi gayretler var. Kültürel altyapımızın aşağı yukarı aynı olduğunu dile getiriyoruz. Başkanımız vizyonuyla, yaptığı işlerle yolumuza ışık tutan bir insan. Kardeşlik hukukumuzu odalarımızı bir araya getirerek, kardeş oda olma protokolüyle taçlandırmak istedik. Kendisi de bizi kırmadı. Buraya kadar geldiler, Yönetim Kurulu üyelerine, Meclis Başkanına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BİRÇOK İŞBİRLİĞİNE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Başkan Sadıkoğlu, “Önümüzdeki süreç içerisinde Rize’nin bulunduğu konum itibariyle, özellikle Gürcistan sınır kapısına yakın olması, ekonomik anlamda da gelişmeye müsait bir ilimizin olması bizim de kardeş oda olarak aynı şekilde gururlanacağımızı ve iş mutabakatlarında bir araya gelebileceğimizi, önümüzdeki süreç içerisinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın beraber birçok işbirliğine imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

“MALATYA, BU ÜLKENİN ÖNEMLİ İLLERİNDEN BİRİSİ”

Malatya’nın kendileri için önemli bir yer olduğunu söyleyen Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ise, “Bugün kadim şehir Malatya’dayız. Malatya ‘Anadolu’ diye tabir ettiğimiz bu vatanın, bu ülkenin önemli illerinden birisi. Her zaman sağduyuyla davranmış, her zaman memleketin çıkarlarını ön plana tutmuş olan bir il. Dolayısıyla hakikaten bizim için Malatya çok önemli bir yer. Burada olmamızın bir sebebi her 2 odamızı kardeş oda yapmak içindir. Bu iş sadece kağıt üzerinde olmaması gerekiyor. Her 2 odamızın birlikte gerçekleştirebileceği çeşitli projeler, çeşitli aktivasyonlar olduğuna inanıyorum. Sebep ise bizde olamayan sizde, sizde olmayan bizde olan birçok şeyimiz var. Çünkü bizim sizin ovalarınıza ihtiyacımız var, sizin de bizim denizimize ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.