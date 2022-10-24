“Malatya Beydağı gibi dimdik yanınızda olmaya devam edecek”

Toplu Açılış Töreni’ne katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrasında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a , “Önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hemşerileriniz Beydağı gibi dimdik yanınızda olmaya devam edecektir” dedi.

Genel İdare ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen açılış töreni sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Belediye girişinde Mehteran gösterisi ve çiçekle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve bedeli 5 milyar 177 milyon lira olan 30 projenin de açılışının yapıldığı törenin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ziyaretinden büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan, “Hemşerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı 21. kez Malatya’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Malatya bugün artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda ilerlemektedir. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması, EXPO 2028’in Malatya’ya alınması bu yolda atılan önemli adımlardan biridir.

Büyükşehir Belediyesi görev süremiz içerisinde Malatya’nın neşter vurulmadık hiçbir sorununu bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destek ve katkıları sayesinde yatırım ve hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı tüm hemşerilerim adına bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hemşerileriniz Beydağı gibi dimdik yanınızda olmaya devam edecektir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çeşitli hediyeler takdim etti. (Bülten)