MALATYA BASININA YAKIŞAN GECE

Malatya basınına yakışan gece

“Her zaman adil ve adaletten yana olmalıyız”

BEYZA NUR GÜL

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü coşku ile kutlandı. Burada söz alan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, gazeteciliğin onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek olduğunu belirterek, “Basının daha da ileriye gitmesi için maddi beklentiler doğrultusunda haber yapılmamalı. Her zaman adil ve adaletten yana olmalıyız” dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı birçok siyasi ismi ve gazeteciyi bir araya getirdi. Mowenpick Hotel’de düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili M. Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, STK başkanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

BUSABAH TV YouTube kanalının canlı verildiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 4 dakikalık gazetecilik mesleğini anlatan sinevizyon gösterinin ardından ilk sözü Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın gazetecilik mesleğini icra ettirmenin medya patronlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

“GAZETECİLİK ONURLU BİR MESLEK”

“Halkın gözü kulağı olan, zor şartlar altında çalışan siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” diyen Aydın, “Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimizin, rahat özgür ve bağımsız bir şekilde çalışmasında medya patronlarına büyük görev düşüyor. Basının daha da ileriye gitmesi için maddi beklentiler doğrultusunda haber yapılmamalı. Her zaman adil ve adaletten yana olmalıyız. Ülkemizin, yaşadığımız şehrin menfaatleri cebinizden daha da ileri olmalı. İşini aşkla yapan basın mensuplarına bu şerefli mesleği onuruyla icra ettirmek tamamen medya patronlarının doğru, dürüst ve tarafsız olmasına bağlı. Benim bu kurumla; bu kişiyle maddi bağım var yanlış olsa da yazamam mantığı bu güzide mesleğe kan kaybettiriyor. Sözlerimin sonuna gelirken; bu çok önemli mesleğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

“PRENSİPLERİN ALTINA AYNI İMZAMI ATIYORUM”

MGTC Başkanı Aydın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasına katılarak aynı düşüncede olduğunu belirten Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise, “Geçen yıl 8 Ocakta buradaydık. Bugün de 7 Ocak’ta buradayız. Anadolu basınının sorunları çok. Bugün o sorunların üzerine değinmek istemiyorum. Ama Mehmet Başkanın yapmış olduğu konuşmadaki prensiplerin altına aynı imzamı atıyorum. Mehmet Başkan günün anlamı ile ilgili çok güzel bir konuşma yaptı. Özellikle geçen yıl Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin desteği ile sayın vekilimiz Öznur Çalık’a teşekkür etmek istiyorum. Bizi İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Tanıtım Medyadan sorumlu Hamza Dağ ile görüştürerek bazı çözülmeyen sorunlarımızın çözümü noktasında bize büyük destek verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Basın yasası çıktı ancak bazı sancılar var. İnternet gazeteciliğinin basın yasasının içerisine sokulması yazılı basının ortağı gibi oldu. Bugün televizyonların, radyoların yasası var. Gazetelerin basın yasası var. Ama internet gazeteciliği de nedense basın yasasının içerisine sokularak gazetelerle müşterek olması öngörüldü. Üç dört gün önce yönetmelik hazırlandı. Fakat hazırlanan bu yönetmelikte çok büyük eksiklikler var. Görüşlerimizi Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne ilettik. Türkiye’de hiçbir kurum ve kuruluşun almadığı bir zam oranı olan yüzde yüz oranı aldık. Temenni ediyoruz ki ek gelirlerle diğer kurum ve kuruluşların zam oranı çözülür” diye konuştu.

Sözlerini henüz asgari ücret dahi alamayan basın mensuplarının çok fazla olduğunu söyleyerek tamamlayan Karaca, “Anadolu’da hala asgari ücret bile alamayan gazetecilerimiz var. Bu rakamın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu iddia ediyorum. Devletimizin çalışan medya mensuplarına karşılıksız destek vermeleri gerektiğine inanıyoruz. Birçok kurum ve kuruluşa bu destek verildi. Ama maalesef bu mesleği fedakârca yapan arkadaşlarımıza destek verilmedi. Temenni ediyorum ki 2023 yılında çalışan gazetecilerin sorunlarının çözüldüğü 2024 Ocak ayında bu günü bayram havasında kutlarız. Hepinize saygılar sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

“DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yaptığı konuşmada basına destek vermeye devam edeceklerini belirterek başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz. Yerel yönetimler olarak özellikle sizlerden istirhamımız kaleminizin düzgün olması ve vicdanınızın hür olmasıdır. Yazılarınızı yazarken özellikle adaletten ve hakkaniyetten ayrılmamanızdır. Sorunlarınızın çok olduğunu biliyoruz. Biz yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince bugüne kadar size destek olduk. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Hepinizin gününü kutluyorum” dedi.

“BASINIMIZ ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV ALIYOR”

Basın mensuplarının özveriyle yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından organize edilen bu geceden dolayı bende ilimizde faaliyette bulunan bütün gazetecilere, internet medyacılarına, televizyonculara ve bölgemizdeki bütün basın ile ilgili çalışan herkesin gününü tebrik ediyorum. Yeşilyurt’umuzda bütün bilgilerin aktarılmasında ve çalışmaların topluma aktarılmasında ve insanların bilgilendirilmesinde basınımız çok büyük bir görev alıyor. Yapmış olduğumuz çalışmaların aktarılması konusunda basınımızın büyük bir özveri ile yapmış olduğu çalışmalarını takdir ediyoruz. Özellikle kendi kurumlarımızda destek olabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Son dönemde basın medya yasasının çıkması ile inanıyorum ki bu işi yapanların daha iyi korunacağı daha nitelikli ortamlarda daha nitelikle işler çıkacağından hiç şüphemiz yok. Bu anlamlı geceyi düzenleyen Cemiyet Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“GÜNÜNÜZÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM”

Daha sonra söz alan ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice günlerde sağlık ve huzur içerisinde buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

“BASIN ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI İLE ANIYORUM”

Düzenlenen geceden duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Bu güzel geceyi organize eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne huzurlarınızda teşekkür ederim. Ahlaki ilkelere bağlı, onurlu, dürüst ve tarafsız bir şekilde yayıncılık yapan ve bunu halka birebir ileten gazetecilerimizin ve bu hususta şehit düşen basın şehitlerimizi huzurlarınızda tekrar saygı ile anıyorum. Bu geceye katılım sağlayan herkesin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“365 GÜN 24 SAAT ESASLI ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZ”

Gazetecilik mesleğinin zorluğundan bahsederek gazetecilerin 365 gün 24 saat esaslı çalıştıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, “Gazetecilerimiz aslında 365 gün 24 saat esaslı çalışan kardeşlerimiz. Onlar bir güne sığdıramayacak kadar önemli iş yapan mesai arkadaşlarımız. Kendilerine yapmış oldukları dürüst haberciliklerinden ve gayretlerinden dolayı hem şahsım adına hem de partim adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya’mızda bu birlik ve beraberlik ruhunu gazeteci arkadaşlarımızın da doğru yazan kalemleri ile taçlandırırız. Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN TARAFSIZ OLMASINI BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL”

“Zor şartlarda hayatları pahasına mesleğini icra eden ve can veren gazeteciler olduğunu biliyoruz” diyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Bu vesile ile gazeteciliğin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu da görüyoruz. Toplumun yönlendirilmesinde de çok büyük sorumlulukları var. Başkanımız konuşurken de çok güzel ifadelere değindi. Malatya’da rahmete kavuşmuş çok değerli gazetecilerimiz de var. Basın ilke ve ahlak kurallarına uyarak görev yapan ve hayatını kaybeden gazetecilerimizi anıyorum. Basınımız idare ve yönetimlerle halk arasında bir köprüdür. Belki herkesin tarafsız olmasını beklemek doğru değil. Dolayısı ile herkesin bir düşüncesi, sosyal çevresi ve yaklaşım tarzı olabilir. Ama her kesimin sorunlarının yansıması da çok önemli. Hepinizin gününü tebrik ediyorum” dedi.

“SESİNİZİ DEĞİL SÖZÜNÜZÜ YÜKSELTİN”

Mevlana’nın sözleri ile konuşmasına başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Basın adına üzerimize düşen ne varsa dün yaptık bugün de yapıyoruz. Mevlana’nın sözü ile ‘Sesinizi değil sözünüzü yükseltin. Yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil.’ Sözlerin yükseldiği nice günlerde buluşalım diyorum her birinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“DOĞRU VE İLKELİ HABER YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Daha sonra söz alan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise herkesin objektif olmasını beklemediklerini fakat doğru ve ilkeli haber yapılmasını beklediklerini ifade ederek, “ Böyle bir günde bizleri buluşturan Mehmet Aydın kardeşimize teşekkür ediyorum. Özellikle emek sahibi çalışan ve çalışmayan ilkeli ahlaklı dürüst haber yapan bütün gazetecilere saygılarımı sunuyorum. Basın yasasında internet haberciliğinde çalışan arkadaşlarımızı da dikkate alan yasaya imza atmış bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum ki basın çalışanlarının haklarının korunmasında ve basın hürriyeti, objektiflik, yalan haberi önleme noktasında bir çalışma gerçekleştirdik. Herkesin objektif ve tarafsız olmasını beklemiyoruz. Ama herkesten doğru ve ilkeli haber yapılmasını bekliyoruz. Emek sahibi tüm basın mensubu arkadaşlarımızın gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

“GAZETECİLİK KIYMETLİ VE ZOR BİR MESLEK”

Gecede son konuşmayı yaparak gazetecilik mesleğinin önemine değinen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Mehmet Aydın gazeteciliğin önemini vurgulayan en güzel konuşmayı yaptı. Üstüne ne söylenebilir ki? Detayları ise federasyon başkanımız ifade etti. Gazetecilik kıymetli ve zor bir meslek. Biraz önce izlediğimiz kısa ve çarpıcı videoda da gördük. Ama ben farklı bir boyutuna değinmek istiyorum. Aynı zamanda yerel gazeteler şehrin gelişimi ile ilgili hafızayı hem de o hafıza ile beraber iddiayı da beraberinde bulunduruyorlar. Biz Malatya’ya geldiğimizden beri o hafızayı kullanıyoruz. Ve Malatya’nın gelişimi ile ilgili yerel gazetecilerimizin hem birikiminden hem geçmişlerindeki konu ile ilgili hafızalarından hem de geleceğe yönelik tasavvuflarından istifade ediyoruz. Ben huzurlarınızda tüm Malatya gazetecilerine teşekkür ediyorum” söylemini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından plaket takdimine geçildi.

Gazetecilik mesleğine vermiş olduğu emeklerden dolayı Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya Malatya Valisi Hulusi Şahin plaketini verirken gazetecilik mesleğinde 35 yılını dolduran gazeteci Mikail Pelit’e AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gazeteci Bülent Yalvaç’a AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, gazeteci Ali Aladağ’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazeteci Selahattin Gökatalay’a MHP Malatya Milletvekili M.Celal Fendoğlu, gazeteci Nihat Abacı’ya ise AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci plaket verdi.

Program müzik eğlencesi ile son buldu.