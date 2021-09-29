Malatya Barosu’nda Demez Dönemi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Baro Başkanlığına seçilen Onur Demez, Malatya Barosu eski Başkanı Enver Han’dan görevi devraldı. Mühür teslim töreninde konuşan Başkan Demez, “Bizler bu yolda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlüklerin korunması, avukatlık mesleğinin saygınlığı desturuyla hareket ederek bu görevimizi icra edeceğiz” dedi.

Malatya Baro Başkanlığına seçilen Avukat Onur Demez, mazbatasını alarak göreve başladı. 25-25 Eylül arasında gerçekleştirilen genel seçim kurulunda 3 aday içerisinde en yüksek oyu alan Avukat Onur Demez Malatya Baro Başkanlığına seçilmişti. Mazbatasını alan Başkan Onur Demez, Malatya Barosu Eski Başkanı Enver Han’dan görevi devraldı.

Başkanlık görevini devreden Malatya Barosu Eski Başkanı Enver Han, “Bugün burada benim için hayal olan ayrıca babamın bir vasiyeti olan bu kutlu görevi büyük bir şerefle ve onurla ifa ettikten sonra gönül rahatlığıyla devretme gününü yaşıyoruz. Dedim ya bu görev benim için bir vasiyetti. 85-90’lı yıllar arasında rahmetli babam çok saygı değer baro başkanımız Sayın Tümer Önen’den bahsederken, ‘ baba benimde ileride baro başkanı olmamamı ister misin?’ dediğimde tasvir ederek, ‘kim istemez oğlum cenneti’ dedi. Ondan sonra ben bu hedef uğrunda yürüdüm. Bugün Malatya Barosu’nun 2014-2021 yılları arasındaki başkanı olarak görevimi büyük bir gururla ve şerefle devretme gününe ulaşmış oldum” ifadelerini kullandı.

“MALATYA BAROSU BÜYÜK BİR AİLE”

Genel seçim kurulunun demokratik bir tavır sergilediğini ifade eden Han, “Yapılan seçimler ve bana karşı meslektaşlarımızın sergilediği tavır, bugün teveccühün hala devam ettiğini göstermiştir. Ben huzurlarınızda aday olan, seçilen seçilemeyen tüm meslektaşlarıma demokratik tavırlarından dolayı herkese saygılarımı sunuyorum. Malatya Barosu büyük bir aile 850’nin üzerinde meslektaşı olan 200’ün üstünde stajyeri olan Doğu Anadolu’nun en büyük barosu demokrasi şölenine ev sahipliği yapmaktadır. 2016 yılından sonra Onur Başkanım, benim başkan yardımcılığı görevimi üslenmiştir. En zorlu günlerde kendisini hep yanımda gördüm. Hep omuz omuzaydık. O nedenle Baro Başkanlığını büyük bir huzurla Onur Başkanıma devrediyorum” diye konuştu.

Baro Başkanlığına seçilen Demez ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben öncelikle 25-26 Eylül tarihinde yapılan genel kurulumuz ve seçimlerimiz sonucunda bizlere teveccüh göstererek bizleri bu göreve laik gören tüm meslektaşlarıma şahsım ve yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Yine seçime katılan ve kazanan meslektaşlarımı kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bizler bu yolda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve temel hak ve özgürlüklerin korunması, avukatlık mesleğinin saygınlığı desturuyla hareket ederek bu görevimizi icra edeceğiz.”