Malatya Barosu, Çocuk Haklan Günü eğitimi verecek

Malatya Barosu avukatları tarafından 20 Kasım Çocuk Hakları günü çerçevesinde, Malatya’da bulunan 6 okulda 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Çocuk Haklan Günü konulu eğitim verilecek. Malatya Barosu tarafından yazılı açıklamada, “Erken yaşta evlendirilen, çalıştırılan, dilendirilen, sokakta yaşamak zorunda olan, ceza evinde olan, susturulan, yoksulluk ve açlık içinde sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda bırakılan, ayrımcılığa maruz kalan birçok çocuk yaşam mücadelesi vermektedir. Tüm bu durumlar, gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gerekse de Çocuk Koruma Kanunu’nun çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin önüne geçmekte yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verdi.

20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle Malatya Barosu tarafından yazılı açıklamada, “Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda toplam 197 ülke tarafından imzalanan tarihin en geniş katılımlı insan hakları belgesidir. Sözleşmenin imzalandığı 20 Kasım günü de farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edilmiştir. Sözleşme ülkemiz tarafından da 2 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ülkelere, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi tüm haklarını koruma ve destekleme ile bu doğrultuda çocuklar adına yapılan tüm işlemlerde öncelikle çocuğun üstün yararını hedefleme yükümlülüklerini getirmektedir. Bugün sözleşmenin imzalanmasının 33. yılı iken gerek işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya olan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan, mülteci olan, çalıştırılan, sokakta yaşayan, dilendirilen, fiziksel, duygusal ve ayrımcılığa maruz kalan, yoksulluk ve açlık içinde sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda bırakılan, hak ihlallerine maruz kalan çocuklar bugün tüm dünyada varlığını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

“YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Bugün tüm dünyada çocuk hak mağduriyetlerinin artarak devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, “Erken yaşta evlendirilen, çalıştırılan, dilendirilen, sokakta yaşamak zorunda olan, ceza evinde olan, susturulan, yoksulluk ve açlık içinde sağlıksız çevrelerde yaşamak zorunda bırakılan, ayrımcılığa maruz kalan birçok çocuk yaşam mücadelesi vermektedir. Tüm bu durumlar, gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gerekse de Çocuk Koruma Kanunu’nun çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin önüne geçmekte yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu noktada çocuklar ve çocuk haklarına yönelik çalışmalar günlük ihtiyaca göre değil, çocuğun üstün yararını gözeten sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından önleyici ve koruyucu, çocuk odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. Bizler de Malatya Barosu olarak çocuklara yapılan her türlü yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu bir kez daha hatırlatarak çocukların ekonomik, sosyal, kültürel ve medeni tüm haklarını koruma ve destekleme yükümlülüğü doğrultusunda ilgili tüm kişi ve kurumlar olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılacak planlama ve çalışmalarda üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz. Malatya Barosu olarak bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak ihlallerine dönük tüm düzenlemelerle mücadele etmeye ve bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü çerçevesinde ilimizde bulunan 6 okulda 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Malatya Barosu avukatları tarafından Çocuk Haklan Günü konulu eğitim verilecektir” denildi. (İHA)