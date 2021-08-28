bursa milletvekili orhan sarıbal: “malatya, akp’den rahatsız”

“Malatya, AKP’den rahatsız”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, ‘Doğu Masası’ olarak Malatya’nın sorunlarını masaya yatırdıklarını ifade ederek, “İktidarın genelde ve yerelde uygulamalarından çok ciddi bir rahatsızlık var. Halkın, özelliklede üreticilerin tükenmişlik içerisinde olduğu ortada ve işsizlik meselesi en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Malatya aslında dinamik bir kent ancak bunun iyi değerlendirilmediğini tespit ettik. Malatya’da bütün ilçelere baktığımızda, halkın AKP’den rahatsızlık duyduğunu, bir kafa karışıklığının ve arayışın olduğunu görüyoruz. Bu noktada; geleceğe ve Türkiye’ye dair yerelde, Malatya’da ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili istişarede bulunduk” dedi.

Parti tarafından hayata geçirilen ve bir süredir çeşitli illerde yürütülen ‘Doğu Masası’ çalışması kapsamında Malatya’ya gelen Sarıbal, il teşkilatında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı olarak da görev yapan Sarıbal, kayısının merkezi Malatya’da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dünya kuru kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya’nın kendisinde ayrı bir yerinin olduğunu dile getiren Sarıbal, “Öncelikle Parti Meclisi üyesi Semra Dinçer’le beraber bir örgüt içi toplantı gerçekleştirdik. Belediye, il ve ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz ve Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın da yer aldığı toplantıda, fikir alış-verişinde bulunduk. Önermeleri ve önerileri aldık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylarını Malatya’da nasıl yukarı taşıyabiliriz, genel seçimde nasıl daha etkin olabiliriz onunla ilgili bir görüşmeler yaptık. Sadece partimiz değil, Malatya’nın da gerek ekonomik gerek sosyal durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini de ele aldık” dedi.

“HALK, İKTİDARDAN SOĞUMUŞ DURUMDA”

Orhan Sarıbal, Malatya’nın birçok temel sorununun olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Malatya aslında dinamik bir kent ancak bunun iyi değerlendirilmediğini tespit ettik. Malatya’da bütün ilçelere baktığımızda, halkın AKP’den rahatsızlık duyduğunu, bir kafa karışıklığının ve arayışın olduğunu görüyoruz. Bu noktada; geleceğe ve Türkiye’ye dair yerelde, Malatya’da ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili istişarede bulunduk. Halkımızın bu tutumu ve tavrını oya çevirme konusunda tartıştık.”

Malatya’nın sorunlarını detaylı bir şekilde masaya yatırdıklarını anlatan Sarıbal, “İktidarın genelde ve yerelde uygulamalarından çok ciddi bir rahatsızlık var. Halkın, özelliklede üreticilerin tükenmişlik içerisinde olduğu ortada ve işsizlik meselesi en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Genel olarak net bir tabirle halk iktidardan soğumuş durumda” diyen Sarıbal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Halkımız, iktidarı eleştiren ya da üzerine giderek değil; nasıl bir politika ortaya koyuyorsunuz, çözüm önerileri nedir, halka gittiğimizde projelerimiz ne olacak bu bağlamda olaya baktıklarını çok net bir şekilde ortaya koydular. Vatandaşlarımızın bizden taleplerini alıyor ve masaya yatırıyoruz. Bu anlamda halkta bir kafa karışıklığı da var. Bir kere iki temel sebep var; birincisi toplumun CHP’ye bakış açısı, ikincisi ise partililerimizin bu konuda CHP’nin politikalarını sahaya yansıtabilme durumu. Şimdi CHP’nin sadece Türkiye için ön gördüğü ekonomik, sosyal, iktisadi ve tarımsal anlamda genel olarak sürdürdüğü politikalarla Malatya’ya sunduğu politikalar arasında çok büyük bir farklılık yoktur. Örneğin; kayısı kenti olan Malatya’nın kayısı üretimi ve katma değerinin direkt CHP’nin tarım politikalarıyla bir bağı var. Bir dönem üründen bin kilogram bekliyorsanız ve 300 kilogram aldıysanız onun fiyatı 3-4 kat artmalı ki çiftçinin cebine bir şey girsin. Bunun düzenlemesini de devlet ya da hükümet yapmalı. Bugün devlet adına kim iş yapıyor, mevcut AKP iktidarı. O yüzden yarın biz iktidara geldiğimizde o devleti yöneten karar ve yetki konusunda olan Cumhuriyet Halk Partisi, kayısı üreticisinin iklimlerden kaynaklanan sorunların altında ezilmeyecek bir öneri sunması lazım, bunu da sunuyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar ile çiftçinin uğradığı zararı CHP iktidarı döneminde biz karşılayacağız. CHP iktidarında, üreticilerin en azından cebinden çıkan maliyetlerini ona döndürecek bir destekleme modelini, bir iklim krizinden kaynaklanan sorunlarını giderecek bir destekleme programı sunacağız.”

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI GETİRİYORUZ”

Sarıbal, aile destekleri sigortasını getireceklerini kaydederek, “Türkiye’nin en büyük problemi şu; bir tarafta liberal serbest bir piyasa var ama şöyle düşünün kim olursa olsun serbest piyasa kar, rekabet, verimlilik odaklıdır. Elbette ki verimlilik önemlidir ama siz tarımda ve diğer sektörlerde özel sektör para kazanamıyor diye farklı bir politika uygulayamazsınız. Bazı sektörler var ki o bölgeyle özdeşleşmiştir. Kayısı Malatya için önemli bir alan ama diyelim ki kentte başka şeylerde var ama özel sektör girmiyor, biz kamucu yatırımı ön görüyoruz. Bir başka şeyde; aile destekleri sigortasını getiriyoruz. Aslında uluslararası çalışma örgütü ile yapılan çalışmalarda 1972 yılında imzaladığımız 8-9 maddelik bir sosyal devlet projesi var. Bunun birçok alanını yaratmışız ve uyguluyoruz. Şuanda Türkiye ama aile destekleri sigortası denen yani vatandaşlık geliri gibi değerlendirebileceğiniz bir yapılanma yoktur. Biz daha önce 2018 seçimlerinde aile sigortası olarak görmüştük şuanda aile destekleri sigortası olarak adlandırıyoruz. Bu ne demek her aile 2, 3 ve 4 kişi hiçbir geliri yoksa o aileye en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir aylık geliri olacak ve o aileden birini işe yönlendirerek, çalışması sağlanacak” diye konuştu.

“BÜTÜN SORUNLARIN ÖZÜ İNSANLARIN BİR GELİRİNİN OLMAMASI”

İnsanların gelirinin olması halinde sorunlarında çözüme kavuşacağını ifade eden Sarıbal, şunları söyledi:

“Bütün sorunların özü insanların çalışmaması ve bir gelirinin olmamasıdır. Sadece geliri vermekte yetmez onu hayatın içine sokmak, onurlu bir birey olması için çaba sarf etmekte önemlidir. Bunların tümü istihdamla ilgilidir. Şuanda Türkiye’nin sorunu istidam ama başka derin bir sorunu daha var ne yazık ki bu ülkenin vatandaşları işe giremiyor. Suriye’den, Afganistan’dan, Irak’tan başka ülkelerden gelen insanlar bugün bu ülkedeki insanın ekmeğini paylaşıyorlar. Elbette ki gelebilirler ama bu göç politikasıyla bir plan dahilinde olur. Bu programlanır. Bu, kendi ülkendeki vatandaşın ekmeğini haklarını sınırlamakla olmaz. Tam tersi kendi vatandaşın haklarını koruyan ama onlarda düşmüşlerse, gelmişlerse onları da bir plan dahilinde yapılmalıdır. Adı bile belli değil; göçmen mi, mülteci mi ne olduğu belli olmayan bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu meselenin bir an önce çözülmesi gereklidir. İnsanların Suriye’ye tekrar dönebilmesi için, oradaki iç barışa destek verip, gerekli çalışmaların yürütülmesi büyük önem taşıyor. Suriyeleri çok düşünüyorsak, aynı iş olanaklarını Suriye hükümetinin oraya yapmasını sağlamak lazım.”