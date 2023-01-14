Malatya 3 puana şartlandı!

Spor Toto 1. Lig’de sezonun ilk yarısını sancılı geçiren Yeni Malatyaspor, ikinci yarının açılış haftasında yarın sahasında Bodrumspor ile zorlu bir doksan dakikaya çıkacak. Son haftalarda kentte oluşan dayanışma ruhunu yanına alan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ve yeni teknik heyetiyle ikinci sezona iyi başlangıç yapmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 20.haftasında yarın evinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Alper Akarsu’nun düdük çalacağı maçta Oğuz Kağan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Selim Özen.

Ligin ilk yarısında topladığı 15 puanla devre arasına 16. basamakta giren Yeni Malatyaspor, ilk kez yükseldiği sezonda flaş bir çıkış yapan ve topladığı 32 puanla 3. sırada bulunan Bodrumspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Perşembe günü Antalya kampından dönerek Bodrumspor maçı hazırlıklarına Malatya’da devam eden sarı kırmızılılarda savunmadaki iki önemli ismin zorlu maçta görev alamayacak olması teknik heyetin işini zora sokuyor. Keçiörengücü maçında gördüğü kırmızı kartla 4 maç ceza alan Philip Awuku ile sakatlığı bulunan Barış Başdaş’ın yokluğunda savunmada Yılmaz Vural’ın kime şans vereceği merakla bekleniyor. Çok tecrübeli hücum oyuncularına sahip olan Bodrumspor karşısında ilk maçında hezimete uğramak istemeyen Yılmaz hocanın ne tür bir önlem alacağı maç saatinde belli olacak. Tecrübeli çalıştırıcı kampta fizik gücünün dışında öz güvenlerinin de artması konusunda oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak, herkesin kendisini ispatlamasının artık zamanı geldiğine vurgu yaptı. Özellikle Bodrumspor karşısında kendilerini izleyeme gelecek taraftarlara seyir zevki yüksek bir müsabaka seyrettirmeleri gerektiğini oyuncularına anlatan Yılmaz Vural, herkesten sahada adım atmadık yer bırakmamalarını istedi.

Öte yandan bütün gözler sarı kırmızılı takımın gol yollarında en tehlikeli silahı konumunda olan Haqi Osman’ın üzerinde olacak. Sezonun ilk yarısında süratli oluşu ve kıvraklığıyla rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası haline gelen Haqi Osman ile skor üretmeye çalışacak olan Yeni Malatyaspor’da tecrübeli kaptan Buğra Çağıran’a da oyun kurma konusunda büyük görev düşüyor. Denizlispor mağlubiyetinde kaledeki yokluğu net şekilde ortaya çıkan Abdulsamed Damlu’nun Bodrumspor karşısında oynayacak olması da kalede taraftara güven verecek.