Malatya, 3 Gün Tarih Kokacak

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’nın Fethi 920. Yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında yapılacak etkinlikleri açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “3 gün boyunca söyleşi, sergi, defile, panel ve konferanslar düzenlenecek” dedi. Deyim yerindeyse Malatya 3 gün boyunca tarih kokacak.

Melita’dan Malatya’ya Kültür Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ tanıtım programı bir otelde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Tanıtım programına ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan programla ilgili bilgiler aktardı.

7-18-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan “Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Etkinlikleri Arslantepe Buluşması” Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Söyleşi, sergi, defile, panel ve konferansların düzenleneceği buluşmaya 200’ün üzerinde akademisyen, aktivist ile yabancı konuğun katılması bekleniyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenecek, “Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Etkinlikleri Arslantepe Buluşması” bugün başlayarak, 19 Eylül’e kadar sürecek.

Malatya’nın fethinin 920. Yılı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve paydaşları tarafından düzenlenen ‘Melita’dan Malatya’ya Kültür Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ programının tanıtımı yapıldı. Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Basın yayın kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak desteklerini sunduklarını belirten Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman,“ 100 yıl çalışmalar sonunda Aslantepe höyüğümüz dünya kalıcı miras listesine girdi. Selahattin başkanımızın da daha önceki dönemde başlatmış olduğu Melita’dan Battalgazi’ye sanat günleri çalışması şu an Aslantepe buluşması teması ile devam ediyor. Bakanlığımızın yoğunluğundan dolayı İnşallah ileriki bir tarihte yine Aslantepe ile ilgili yeni bir tanıtım gerçekleştireceğiz. Aslantepe kalıcı listeye girmesiyle birlikte şehrimizde bir hareketlilik başladı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha tanınır daha güzel bir noktaya getirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kalıcı listede daimi olarak yer alabilmek için ilgili çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Özellikle 2004 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu ve üzerinde titizlikle durarak çalıştığı çalışmanın bugün meyvesini almış olduk. UNESCO kalıcı listesine girmiş olduk. Tabii kalıcı listeye dahil olmanın elbette bazı zorlukları var. Ama önemli olan bu kalıcı listede devamlı bir hale gelmek. Devamlı hale gelmek içinde Malatya’da bulunan tüm kurum ve kuruluşların belli sorumluluklar ve yükümlülükleri var.” kelimelerine yer verdi.

Arslantepe’nin Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bu büyük bir organizasyon ve yıllardır Malatya’da bu ölçekte bu genişlikte bir organizasyon daha önce yapılmamıştı. Bu yıl Malatya’nın 920. yıl nedeniyle başlatılan bu etkinlik bundan sonrada hem ülke çapında hem de uluslararası platformlarda Malatya’nın tanıtımına, başka insanlar tarafından görülmesine vesile olacaktır” dedi.

“Malatya’nın en eski tarihten günümüze önemli yollar üzerinde bulunması Malatya’nın zengin ve derin tarihi mirasa sahip olmasını sağlamıştır” diyen Belediye Başkanı Gürkan, “ ‘Eski Malatya’ kuruluş ve isim itibariyle zamanımıza kadar büyük bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen Anadolu şehirlerinden biridir. Kültepe vesikalarında ismi ‘Melita’ olarak geçmekte zamanla son hali olan “Malatya” ismini almaktadır. Malatya’da İslam ve Türk hâkimiyeti devriyle birlikte şehir çok sayıda cami, medrese, mescit, türbe, çeşme vb. yapılarla bezenirken bu topraklarda yetişmiş çok değerli şair, yazar, halk ozanı, halk kahramanı vardır. Böylesine derin bir tarihe sahip Malatya aynı zamanda köklü ve benzersiz bir sanat ve yemek kültürüne de sahiptir. Bu bilgiler ışığında projemizin hedefi, bölgenin kültürü, tarihi, arkeolojik zenginlikleri, mimari ve sanatsal varlıklarını ulusal ve uluslararası platforma taşımak, ilimizin turizm potansiyelini öne çıkarmak, gastronomi alanında varlığımızı ortaya koymak, sahip olduğumuz değerlerimizi gençlere tanıtmak, ülkemizden ve yurtdışından gelecek ziyaretçiler ile bir kültür mozaiği oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Son olarak programın içeriği hakkında detaylar veren Gürkan, “Yurt içinden ve dışından katılacak 200’ün üzerinde akademisyen, aktivist ve yabancı konuklarımız Malatya’mızı tüm yönleriyle gezme ve tanıma fırsatı bularak, yaptıkları çalışmalarla da ilimiz kültürüne katkıda bulunacaklardır. Yine 15 ülke Büyükelçiliği, 6 farklı ülkeden sanatçılar bu organizasyonda bizlerle birlikte olacaktır” sözlerini kaydetti.

‘Melita’dan Malatya’ya Kültür Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ programının detayları işe şu şekilde:

17 Eylül Cuma

-“Arslantepe Höyüğü ve Kültür Varlıklarının Malatya Kent Kültürü ile Sanata Etkisi” Paneli saat 10.00’da İl Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacaktır. Konuşmacılar, Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Francisco Balossi Restelli Arslantepe Kazı Başkanı.

-Arslantepe Höyüğü Gezisi ve Sergisi saat 16.00’da İnönü Kapalı Çarşısı üstünde yapılacaktır.

18 Eylül Cumartesi

-Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırma Kongresi saat 10.00’da Mövenpick Otelde yapılacaktır.

– “Foto Akademi” Fotoğraf sergisinin açılışı saat 10.30’da Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacaktır.

– Karma sergi açılışı saat 14.30’da MABESEM’de yapılacaktır.

“ Dünden bugüne Malatya Yaşam Kültürü” paneli saat 15.00’da MABESEM’de yapılacaktır.

-Tarihin Işığında Arslantepe Defilesi saat 20.00’da Yeni Fuarcılık Merkezinde yapılacaktır.

19 Eylül Cuma

-Arslantepe Gastronomi Workshop saat 10.00’da Sümer Park İlçe Kadın Kooperatifleri alanında

-Gastronomi paneli 13.30’da Dedekorkut Parkında

– Gezi ( Kent Müzesi, Fotoğraf Makinası Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, Buğday Müzesi) saat 16.00’da Dedekorkut Parkında

– Konser (Merve Özbey) Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında yapılacaktır.