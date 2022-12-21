AMATÖRCE

4.HAFTANIN PANORAMASI

Malatya 1 Amatör Küme Büyükler Ligi Muharrem Zeyno sezonunda 4.hafta karşılaşmaları oynandı.

Bu hafta B grubunda Malatyaspor, Yeşil Sürgüspor karşısında zorlanmasına rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer güçlü takımlarından Pütürge Belediyespor, kendi sahasında Yazıhan Belediyespor’a 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.

A grubunda mücadele eden Doğanşehir Belediyespor, Konakspor’la karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Geçen haftalarda sahaya çıkmayan Pütürge Gençlikspor bu haftada maça çıkmadı ve ligden küme düştü.

Alageyikspor bu hafta Arapgirgücüspor karşısında oldukça zorlanmasına rağmen karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Malatya’nın genç takımlarından Kale Gençlerbirliği ise Karakavakspor’u 2-0 mağlup etti.

C Grubunda Darendespor Erkenekspor’u 8-0 yenerken, 1966 Malatya, Çatyolspor’u 5-2 mağlup etti.

Hekimhan Belediyespor, Orduzuspor ile 1-1 berabere kalarak bu hafta liderliğe yükseldi.

Bu hafta oynanan amatör karşılaşmalarda hakemler çok kötü müsabaka yönettiler. Hakemler, kulüplerin ve spor severlerinin tepkisiyle karşı karşıya geldiler

Arkadaşlar benimde bu konuyla ilgili olarak bir nasihatım var. Bunu nasıl kabul ederlerse etsinler ben bu sezon özellikle tüm takımların maçlarını izliyorum. Burada Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemciler Derneği sizlere güvenerek maç veriyor. Özellikle bu maçlarda görev alan sevgili arkadaşlarımız hiç koşmuyorlar diegonel iyi yapmıyorlar. Yan hakem orta hakem işbirliği iyi değil. Hakemler orta sahada maç yönetiyorlar.

Kısaca hakemlerimiz bu hafta çok hata yapıtılar. Ben buradan isim vermek istemiyorum. Benim gördüklerimi maçta görev yapan gözlemci arkadaşlarda görmüştür. Ona göre raporlarını yazarlar…

Bende kulüplerin bu sıkıntısını böylelikle yerine getiriyorum.

Burada sevgili yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen bu hakemlerimize gözlemciler hatalarını söylesinler. Bu maçlara hakem kurulu klasman hakemlerini vererek kalitenin artmasına katkı sağlamak istiyor. Sizden ricam kurulu onura edin. Bu konuda kulüplerde rahatsızlar.

Haftanın değerlendirmesini yapacak olursak,;

Karşılaşmalar zevkli ve çekişmeli geçti. Bizler de her hafta sizlerle birlikte haftanın karmasını seçiyoruz. Bu konuda bana yardımcı olan ASKF, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile TÜFAD, kulüplere ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Bu haftanın karmasını da onların öngörüsü ile seçmiş bulunmaktayız.

Haftanın hakemi; Mehmet Ildız (Doğanşehir Belediyespor-Konakspor)

Haftanın futbolcusu; Ferdi Yiğit (Hekimhan Girmanaspor)

Haftanın antrenörü; İlhan Akdoğan (Yazıhan Belediyespor)

Haftanın olayı; Pütürge Gençliksporun 2 karşılaşmaya çıkarak ligden düştü.

Haftanın fotoğrafı; Malatyaspor ve Sürgüspor takımları sahaya anlamlı pankartla çıktı.

Haftanın Takımı; Darendespor