MAKON KAVGASI VE İYİ PARTİ

İstanbul da Yenikapı sahil şeridin de “Malatya Günleri” düzenlenecekmiş.

Bu görevi İstanbul da bulunan birkaç iş adamı veya Malatya gönüllüleri üstlenmiş.

İstanbul da örgütlendikleri gibi Türkiye genelinde de birkaç il de bu örgütlenmeyi tamamlamışlar.

İlimiz Malatya için tanıtımlarda bulunacaklarmış.

Ne güzel.

Hiç olmazsa “Kaysı Diyarı’ndan Aslantepe’ye” diye ünümüzü iyice pekiştirmiş oluruz.

Malatya Günleri’ni organize eden MAKON diye bir dernek kurmuşlar.

Diğer bir ismi de MASTÖB.

Bu örgütün yönetiminde olan zat ı muhteremlerden birisi İstanbul da bir semtin aynı zamanda bir partinin meclis üyesiymiş.

Aziz Duman ve Cihan Akköse bu örgütlenmeyi ilimizde yaparak yakın tarihte İstanbul da “Aslantepe den Yenikapı’ya” ismiyle Malatya Günlerini ilimizde tanıtmak için bazı STK’ları Belediye’yi Valiliği Üniversiteyi ziyaret etmişler.

Malatya öyle bir şehir ki, siyasetin derinlemesine izlendiği, yaşandığı, yaşatıldığı, yediden yetmişe hemen herkesin siyasetçi olduğu bir il.

MAKON yönetim Kurulu Üyeleri bu ziyaretlerini yaparken hemen siyasi bir kimlikle yaftalanmışlar ve hemen her gittikleri yerde adeta dışlanmışlar.

O nedenle ilimiz gazete cemiyetlerini ziyaret ederek üstüne basa basa “Biz her hangi bir partinin arka bahçesi değiliz” dediler.

Gel de anlat…

Bir defa siyasi kimlikle suçlandınız mı ağzınızla kuş tutsanız nafile.

Malatyalı MAKON üyeleri basına açık bir kahvaltı verdiklerinde öyle bir cümle ile karşılaştılar ki, donup kaldılar ve ne cevap vereceklerini şaşırdılar…

Kızsalar bir türlü sussalar bit türlü.

Üyeler, kendilerini bu Malatya Günlerini yapmalarındaki gayelerini anlatırlarken “hep hikâye anlatıyorsunuz, ne yapacaksanız onu söyleyin“ diye bir soruyla muhatap olunca ipler gerildi.

Adamlar dün itibariyle ilimizden ayrıldılar.

Sanırım geldiklerine geleceklerine “Aslantepe den Yenikapı’ya Malatya Günlerini” organize ettiklerine bin pişman olmuşlardır.

Hani demişler ya “fesat ı Malatya”diye, biz bize yetiyoruz bunu başkalarının demesine gerek yok.

* * * *

İYİ Parti Yeşilyurt ilçe Başkanlığın da bazı gazetecilerle bir araya geldik dün sabah.

Yedik içtik biraz da siyaset konuştuk elbette.

Bir siyasi parti ziyaretin de başka ne konuşulur ki…

Merkez parti olmakta kararlılar, çabaları bu yönde.

“Her partiden kendilerine üye kayıtları yapılmış ve her siyasi parti tabanından oy alacaklarını” söylüyorlar.

İlçe Başkanı Mehmet Özcan öyle dedi.

Ve ekledi“İlimiz de siyasi konuşmaya herkes korkuyor, AK Parti aleyhine konuşmaya insanlar çekiniyor”

Bunu destekleyenler de vardı orada.

Umutlu olmak başka bir güzellik…