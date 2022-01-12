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Makas kullanarak çalıştırıp çaldıkları kamyonetle 25 kilometre kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

makas kullanarak çalıştırıp çaldıkları kamyonetle 25 kilometre kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
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Bursa’da çaldıkları kamyoneti makas kullanarak çalıştırıp ardından gezerken polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve arkadaşı 25 kilometrelik kovalamaca sonucunda çıkmaz sokağa girerek yakalandılar. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kamyonetin içinde çalıntı plakalar bulunurken aracın ise çalıntı olduğu öğrenildi.

Olay, 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekibi cadde üzerinde seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapan plakasız kamyoneti sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Şüpheliler, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek kaçmaya başlayan şüphelilerin tabela ve kaldırımın üzerinden giderek kaçmaya çalıştılar. Peşine çok sayıda polis ekibi düştü. Hızla kaçan sürücü 25 kilometre kovalamaca sonrasında çıkmaz sokağa girdiler. Duran araçtaki sürücü Bilal G. ve yanında bulunan arkadaşı Maşalah S. polis ekiplerince yakalanarak, etkisiz hale getirildiler.

Araçta yapılan incelemelerde aracın çalıntı olduğu öğrenilirken makas ile aracı çalıştırdıkları ve daha yeni çaldıkları öğrenilirken aracın içinde kendi plakası ve başka araca ait çalıntı plaka bulundu.

Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, hatalı şerit değiştirmeden 216 TL, kırmızı ışığa uymama 427 TL, makas atma 1400 TL ve drift atmaktan 6700 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şüpheliler ise polis merkezine götürüldüler.

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