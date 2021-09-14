DOLAR

8,4392$%0.14

EURO

9,9725%0.09

STERLİN

11,6690£%-0.08

GRAM ALTIN

489,37%0,72

ÇEYREK ALTIN

7.787,04%0,62

BİTCOİN

393724฿%3.98523

İmsak Vakti a 04:38
Malatya AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Makas Atan Otomobil Faciaya Neden Oluyordu!

Makas Atan Otomobil Faciaya Neden Oluyordu!

Malatya'da makas atan otomobilin çarptığı traktör önünde seyreden içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüse çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

makas atan otomobil faciaya neden oluyordu!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Malatya’da makas atan otomobilin çarptığı traktör önünde seyreden içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüse çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 JU 7948 plakalı otomobil, önünde seyreden A.Ö. yönetimindeki 23 P 1490 plakalı traktörü sollamaya çalışırken, traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ise aynı yöne ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 44 EG 668 plakalı trambüse çarptı. Traktörün çarptığı içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüs kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

makas atan otomobil faciaya neden oluyordu1 makas atan otomobil faciaya neden oluyordu2

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

39 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.