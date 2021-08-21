HERKES İŞİNE BAKSIN!

Sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlara müdahale edilmesine asla izin vermem. Ve paylaştığım bilgilerin doğruluk payı yüzde yüzdür. Bize gelen istihbarat ve bilgileri araştırıp teyit ettikten sonra yayınlıyoruz. Birilerine hizmet etmediğimizi burada defeatle ifade ediyoruz. Paylaşımlarımızı beğenir veya beğenmezsiniz. Ancak uzaktan müdahale ile şunu paylaş bunu kaldır diye söylemlerde kimse bulunamaz.

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz suçlanamaz.

İnsanın düşünmede özgür olduğu herkesçe söylenir durur. Bir kimse istediğini düşünmekten, düşüncesini açığa vurmadıkça, asla menedilemez. Onun kafasının işleyişine sınır çizen, yalnız görgü ve tecrübesi ile tahayyül kabiliyetidir. Fakat kişiye özgü olan bu doğal düşünme özgürlüğünün kıymeti azdır. Eğer düşüncelerini başkalarına geçirmesine izin verilmezse, bu özgürlük, düşüneni hoşnut etmediği gibi, ona keder bile verebilir; hele etrafındakiler için onun bu özgürlüğünün hiçbir faydası olmayacağı çok açıktır.

Trabzonspor maçı sonrası farklı yenilgi idari personel ve futbolcuların morallerini bozduğu görüldü. Yönetimin maç sonrası apar topar stadyumdan ayrılması herhangi bir açıklama yapılmaması taraftarların tepkise yol açtı. Kaleci Ertaç Özbir’in performans düşüklüğü yeterince idman programını gözden geçirmeliler diye düşünüyorum. Kaleci antrenörü İsmail hocanın ilgilendiğini biliyorum. Peki kulüpte Vedat Kapurtu ne iş yapıyor? Birinci ligde kadromuzda bulunan kişiye bu kulüp hangi branş üzerinden maaşını ödemeye devam ediyor. Kaleci antrenörü ise zaten gelen teknik direktör kendi ekibi ile geliyor. Vedat Kapurtu uzun zamandır kulüpte kaleci antrenörü adı altında hizmet ediyorsa bu kalecilerin performanslarının düşüklüğünün sorumlusudur. Kaleci antrenörü değilse kulüpte getir götür işlerimi yapıyor merak ediyorum.

Bu sene PFDK sevki ve aldığımız ihtar cezası saha görevlilerinin sorumsuzluğunu gözler önüne serdi. Stadyum müdürünün çalışmayan batı tribünlerindeki asansörlerinin 2020 yılından beri neden mühürlendiğini biliyor mu? Neden asansörlerin gerekli bakılmalarını yaparak hizmetini sokmadığını bize izah etmesini bekliyoruz. Saha zeminini yazmaya gerek yok çünkü işin ehli olmayan kişilere stadyum teslim edilmiştir. Siyasiler ve yerel yönetim bu tiyatroyu izlemeye devam ediyorlar. Stadyumun personelinin işine son verilmesi ve yerine uzman kişilerin getirilmesini çim saha konusunda ihtisas almış teknik sertifikalı elamanlara görev verilmesi ivedikle sağlanmalıdır. Aksi durumda alacağımız cezaların rakamları yüksek olacaktır.