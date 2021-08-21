Savunamadık…

Sezon başladı, öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum. Tabii Yeni Malatyaspor için daha iyi, güzel ve başarılı bir sezon olması en büyük temennim.

İlk maçlar oynandı, takımları izleme şansımız oldu. Hazır olan, eksikleri olan, takviye gerekli olan derken aslında takımların hepsinin tam anlamıyla lige hazır olmadıklarını gördük. Sezonu Avrupa maçları nedeniyle erken açan takımlar biraz daha hazır bir görüntü ortaya koysa da transfer döneminin sonuna kadar hareketli bir süreç geçireceğimizde oldukça açık…

Yeni Malatyaspor, birinci haftada sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Bana göre, savunmada eksikleri olsa da en hazır takım Trabzonspor… Abdullah Avcı gibi tecrübeli bir teknik adamın takımı yönetiyor olması başlı başına bir avantaj. Kadro kalitesi oldukça iyi olan bordo mavililer, kadrolarına yıldızları da doldurdu. Eminim ki şampiyonluğun en güçlü adayı olarak bu sezon ligin tozunu attıracaklar.

Yeni Malatyaspor açısından ise şansız ve kötü bir haftaydı. Sezona 5-1’lik mağlubiyetle başlamak camiada huzursuzluk oluşturdu. Çünkü takım güven vermedi. Eksikler fazlaydı ve transferlerin zamanında takıma katılamamış olması herkesin kafasında soru işaretlerine neden oldu. 5-1’i kimse beklemiyordu. Maç öncesi farklı skorlar telaffuz edilirken, ilk yarıda maç bitti. Ne Buz’un 3’lü savunması kaldı, ne heyecan kaldı, bütün planlar altüst oldu.

Eşimle birlikte maçı izlerken, bana dönüp ‘Ne oluyor?’ dedi. Uzun yıllar spor muhabirliği yapmamdan kaynaklı bu soruyu sordu çünkü o da bir anlam veremedi. Buz’un 3’lü savunmasını mı anlatsam, ileri uç ile savunma arasındaki kopukluğu mu, yoksa Trabzonspor’un iyi hücumunu mu ya da Yeni Malatyaspor’un gücünün bu kadar olduğunu mu?

Bir gün önce Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Vitor Pereira’nın 3’lü savunması sıkıntı yaşamış, Adana ekibi 1-0 kaybetse de İstanbul ekibini perişan etmişti. Sanırım İrfan Buz ve ekibi o maçı izlemedi ya da izledi sistemden dönemedi. Trabzonspor’a karşı 3’lü savunma daha maçın ilk anlarında eror verdi. Sadece maçın başı değil tabii oyunun genelinde de savunma umut vermedi. Neticede de ortaya farklı skor çıktı.

Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ancak Sadık Çiftpınar transferi bir nebze çare olabilir. Tabii bir nebze… İyi bir defansif orta saha oyuncusu bulunamaz ise Sadık bile çare olmaz.