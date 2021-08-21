Malatya gündemi çok sıcak

Malatya Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı’ iddiaları üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişin Malatya’ya gelerek incelemelerine başlaması ile birlikte kentin gündemi bir anda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Valisi Aydın Baruş’un yaptığı açıklamalarla alevlendi. Her şey o kadar çok hızlı gelişti ki, art arda yapılan açıklamalar ve yaşananların ardından bundan sonraki süreç merak edilmeye başlandı.

Malatya Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetimindeki bazı isimlerin ‘yasa ve yönetmeliklere aykırı’ karar aldıkları, yakın oldukları şirketler lehine menfaat temin etme girişiminde bulunduklarına ilişkin iddialar bir anda Malatya gündemini sarstı. İddialara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettiş kente gelerek incelemelere başladı. İncelemeler süredursun Malatya Valiliği’nden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Aslında konuyu ilk olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın duyurdu. Aydın, “16 Ağustos itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş’un Ticaret ve Sanayi Odası’nın OSB’de bulunan yetkilerini etkisiz haline getireceği iddia ediliyor” açıklamasıyla yaşananları ve yaşanacakları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Çok sürmedi…

Aydın’ın ilk olarak duyurduğu konunun ardından Malatya Valiliği’nden basına Birinci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iddialara ilişkin bir bülten servis edildi. O bültende; Malatya 1.OSB’de yaşananlara ilişkin iddialarla birlikte müfettiş görevlendirilmesinin talep edildiği bilgisi yer aldı.

O sırada müfettiş Malatya’da denetimlerine başlamıştı, ya sonrası…

Sonrasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, “İddia edilen konular hakkında müfettiş çağırılmasını takdirle karşılıyoruz, sonucunu da bekliyoruz. Ancak, göreve geldiğimiz günden bu yana muhalif gruplar tarafından kapı aralarında bizleri yıpratmak için konuşulan konular hakkında müfettiş çağırılması ve müfettiş raporu gelmeden, devletin temsil makamı olan Valilik tarafından bizleri töhmet altında bırakan ve kamuoyuna basın aracılığıyla servis edilen haber doğru bilgiler içermemekte ve tarafımızca esefle karşılanmaktadır. Bu tutumla Malatya’nın iki önemli kurumunun karşı karşıya getirilmiş havasının verilmesi devlet gelenekleriyle bağdaşmamaktadır” denildi.

Malatya gündemi bir anda sıcaktan çok sıcağa döndü. Müfettiş incelemesi sürerken art arda yapılan açıklamalar iyice kafaları karıştırdı.

Malatya’da son günlerde iş ve işlemlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddia edilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni yönetim kurulu seçimle yeniden oluşturulurken, gözler müfettiş raporuna çevrildi.

Benim en çok merak ettiğim ise müfettiş raporu beklenmeden her şeyin bu kadar çabuk olup bitmesi. Şuanda bu konu rafa kaldırılmış gibi görünse de ileride yeniden alevleneceği kesin…