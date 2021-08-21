DİN VE DEMOKRASİ ADINA…

Afganistan karışık.

Din adına hareket ettiklerini iddia eden gruplar ülkeyi ele geçirdiler.

Kadınların doğurmaktan ve yaşamaktan başka hakları yok.

Okumalarına bile neredeyse izin verilmiyor.

Elde silah ve kamçı.

Ya öldürüyorlar ya kırbaçlıyorlar.

Dünyanın “terörist” dedikleri gruplar şu anda Afganistan’ın tamamına sahipler.

Ülkelerini İslami kurallara göre idare edeceklerini açıkladılar.

Ilımlı mesajlar verseler de inandırıcı bulunmuyorlar.

Afgan halkı korku içinde.

Gençleri kaçıyor yaşlılar çaresiz kadınlar ürkek çocukların gelecekleri yok.

Yapılan her şeyi “İslam adına” yaptıklarını söylüyorlar.

Bayraklarında kelime i tevhit yazılı.

Eski bayraklarını yırtıp attılar.

“İslam devleti” kuracaklarını iddia ediyorlar.

İslam da insanların kurşuna dizilmesi, insanların hayvan boğazlar gibi boğazlanması kan, gözyaşı, zulüm ve ölüm kol geziyor mu?

Kendi çıkarları için İslam’ı kullanmaları beyhude.

Kaos ne zamana kadar sürecek, göreceğiz.

Ancak şu gerçekte var ki onlar bizim ata dostlarımız!

* * *

Amerika bir bahane ile ve “demokrasi getireceğim” yalanıyla ülkelere giriyor.

Oysa amacı o ülkenin kaynaklarını kendi ülkesine götürmek.

Afganistan’a girdi yirmi yıl önce .

“Demokrasi” diyerek girdiği ülkeler de kan ve gözyaşı bırakıyor.

Vietnam öyle Irak öyle Afganistan öyle ve sırada Suriye var.

ABD Rusya ile birlikte burada ölüm kusuyorlar.

Yarın çıkıp gidecekleri belli.

Yüz binlerce insanın ölmesi önemli değil.

Ne demokrasi ne insan hakları ne özgürlük.

Hepsi yalan.

Varsa yoksa kendi halklarının ve devletlerinin çıkarları.

Biri “İslam adına” bunları yaptıkların söylerken diğeri “demokrasi için” yaptıklarını söylüyor!

Her ikisi de inandırıcı değil.

Bu arada, yalan söyleyerek, algı yaparak siyaset yapanların yalanları nasıl yüzlerine çarpılıyorsa Afganistanda da bu olacak galiba...

Bekleyip göreceğiz...