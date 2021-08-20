DEDİĞİM DEDİK, ÇALDIĞIM DÜDÜK

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, tarihinin en kötü kadrosuyla başladığı sezonda Fırtına karşısında darmadağın oldu.

Lige Yeni Malatyaspor ile birlikte yükselen ve Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Sivasspor ile Göztepe kulüplerinin aldığı ilk hafta sonuçlarına bakınca temsilcimizin içinde bulunduğu başarısızlığın vahametini görmezden gelemiyorum.

Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Sivasspor UEFA Konferans Ligi’nde aldığı sonuçlarla hepimizi sevindirse de kırmızı beyazlılar Süper Lig’in ilk haftasında üstün oynadığı maçta son dakika golüyle Konyaspor’a evinde 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar en azından oynadıkları futbolla taraftarını memnun edebildi.

Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Göztepe ise yüzde 60 topla oynama oranıyla mücadele ettiği rakibi karşısında geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kaldı.

Genel anlamıyla özetleyecek olursak, Yeni Malatyaspor Trabzonspor karşısında aldığı farklı yenilgiyle lige henüz olmadığını herkese gösterirken kadro kalitesiyle de gelecek haftalar için pek umut vermedi.

Haftalardır ağırlıklı olarak genç ve tecrübesiz futbolculardan oluşan oyuncu grubuyla antrenman yapan Yeni Malatyaspor’da eksik mevkilere gereken takviyeler zamanında yapılmayınca doğal olarak farklı mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Teknik direktör İrfan Buz’la ve kaptan Adem Büyük’le Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken yaptığım röportajda özellikle takımın hazır olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Eksik mevkilerin nereler olduğunu bir kez daha transfere acil olarak ihtiyaç olup olmadığını ilk ağızdan duymak istedim.

İki isminde açıklamalarında fazlasıyla mutsuz olduğu yüzlerine ve kullandıkları ifadelere yansıyordu. Özellikle Adem’in attığı 17 golle geçen yılki yükü tek başına sırtladığını ima ederek bu yıl tüm oyuncuların elini taşın altına atmalarını istemesi takım içerisinde tedirginliğin olduğunu gösteriyor.

Neredeyse 8 yıldır, ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ deyimiyle kimseyi dinlemeyen sadece kendi kararlarını uygulamaya çalışan yönetim taraftarın, teknik heyetin ve futbolcuların çığlığına kulak tıkamış durumda.

Malatya Stadyumu’nda 2 bin dolayındaki taraftar takımlarını yalnız bırakmazken maç sonunda futbolcuları verdikleri mücadeleden dolayı alkışladı. Gerçekten özlediğimiz ve olması gereken bir manzaraydı.

Ancak ucuza futbolcu alarak büyük rakamlara satılan oyuncuların kulübe getirisiyle övünen başkan Adil Gevrek’in, 5-1’lik mağlubiyetten sonra da kameralar karşısına çıkarak hezimetin faturasını üstlenmesi gerekirdi.

Çünkü bu mağlubiyetin tek sorumlusu koltuğa yapışan, hatalarından ders çıkaracağını söyleyerek hiçbir mesafe kaydedemeyen Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimidir.

Oysa İrfan Buz her açıklamasında yönetime sahip çıktı. Transfer görüşmelerine yoğun mesai harcandığını ifade ederek camiaya sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Bu saatten sonra yaşanabilecek sportif başarısızlığın ardından çözümü teknik heyet değişikliğinde aramak İrfan Buz’a haksızlık olur. Hocanın elindeki malzemelerle yapabilecekleri artık ortada…