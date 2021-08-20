NEDEN ALDINIZ Kİ?

Burundili oyuncular oynayacak ise bu kadar sıradan oyuncuyu hangi kafa ve anlayış ile aldınız? Mesele futbol olmazsa inanın kara para sanki aklanıyor diye insanın aklına gelmiyor değil.

Geçen yıl U19 takımında oynayan üç genç oyuncuyu taraftarın önüne atmanın faklı bir anlamı olsa gerek. Siz takımı yöneten başta başkan Adil Gevrek ve atanan sportif direktör İzzet Erdoğan aldığınız hangi oyuncu bu takımda direk veya en direk oynar sadece birini açıklayın size sonuna kadar saygı duyayım.

Ancak görülen o ki bu takımın hocasının dahi alınan hiçbir oyuncuya güveni yok ki geçen yıl alınan asgari ücretli Burundi’li gençlere İrfan Bu hoca sıkı sıkı sarılmış.

Yapmayın arkadaşlar bu memleketin insanlarının sabrını sınamayın. Biz ne başkanlar ve ne hocalar gördük bugün iki tane selam verecek arkadaş bulamıyorlar.

İrfan Buz hoca sen Barcelona ve Real Madrid takımlarının dörtlü savunma oynadığı bir futbol arenasında hangi akıl ve mantık ile üçlü savunma oynatırsın.

Dünyanın en zor sistemi ve çok kaliteli bir oyuncu gurubunun dahi oynayamadığı bu sitem ile elindeki ikinci kalite oyuncular ile oynarsın.

Sen ayağına baltayı vurmak için elinde geleni yapmaya deva et. Zaten başkan pusuda seni ne zaman gönderecek onun hesabını şimdiden yapmıştır.

Sen bundan sonra öncelikle savunmanı dörtlü kur gerisini zaten bir şekilde hal edersin. Benden sana nasihat; daha işin başındasın bu takım ile bu sistemi oynatman gerçekten cinayet ona göre kararını bir an önce ver.

Gelelim sahanın durumuna hani çimleri komple değiştiniz ya ne o saha öbek öbek ve sürülmüş tarla gibi.

Bu Memleketin vebaline kim giriyorsa Allah’a havale ediyorum. Oraya harcanan para sizin babanızın parası değil.

Yazık ve günah.