KAYBOLAN MESLEKLER (YORGANCILAR)

Malatya’da her nedense genellikle Darende’li hemşehrilerimizin iştigal ettiği bir meslekti yorgancılık.

Kışla caddesindeki Darende’li yorgancılarımızın, dışarıdan geçenlerin görecekleri biçimde tasarlanmış dükkanlarında, yere oturup yorgan dikmeleri hala gözümün önündedir.

Hazır yorgan nedir bilinmeyen günlerde, yorgancılık çok önemli bir meslekti. Ne idüğü belirsiz “elyaf” denen malzemeden yapılan yorganlar piyasaya çıkınca bu kadim mesleğinde pabucu bir süreliğine dama atıldı. Bir süreliğine dememin sebebi, hazır yorganların insan vücuduna verdiği zararlar anlaşılınca doğal olan, yün ve pamuğa rağbet arttı dolayısıyla yorgancılık bir miktar canlandı.

Bu yazımda, “Yorgan gitti, kavga bitti”, “yorgan kavgası”, “ayağını yorganına göre uzat”, “yorgan döşek yatmak”, “yüz verdik daha astar isteme” deyimlerine de konu olan kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği, yorgancılığı anlatmaya çalışacağım.

Bir yorgan nasıl dikilir hiç merak ettiniz mi?

Yorgan dikmek için öncelikle yorganın çeşidine karar vermek gerekir. Çift kişilik, tek kişilik, çocuk yorganı (bunun diğer bir adı “cüdele”dir), tandır yorganı gibi çeşitlerden birine göre astarlık “Amerikan bezi” alınır. Daha sonra içine doldurulacak pamuğun ya da yünün hazırlanmasına geçilir. Yapılacak yorganın çeşidine göre pamuk veya yün tartılır. İki kişilik bir yorgan için yaklaşık olarak üç, üç buçuk kilogram pamuk gerekir. Pamuk, çırçır makinesinden elyaf olarak getirilmişse yorgancı bunu kızılcık sopasıyla da kabartır. Kabartma işlemi için pamuk düz bir satha serilir ve üzerine çubukla vurulmaya başlanır. Pamuk bu dayak işleminden sonra deyim yerindeyse “pamuk gibi yumuşak” elyaf haline gelir. “Dayak cennetten çıkma” sözünün pamuk ve yünün sopayla dövüldükten sonra elde edilen sonucun güzelliğiyle alakası var mıdır acaba?..

Gerçekten de sopanın pamuk ya da yünün üzerine her inişinde sopanın üzeri bir miktar pamukla kaplanır. Bunları yorgancı diğer eliyle bir ritim halinde sıyırır. Bu işleme “çubuklama” denir. Çubuklama işleminden sonra pamuk üç tarafı dikili bir torba biçimindeki astarın içine girer. Torbanın ağzı dikilir, yere serilir ve tekrar çubuklama işlemi başlar. Bu defaki işlemin amacı pamuğu yumuşatmak değil dağıtmak içindir çünkü astarın içindeki pamuk çubuklamadan sonra astarın her tarafına aynı oranda yayılır.

Sonra astarın içindeki pamuğun sabitleme dikişleri yapılır. “Düğmeleme” de denilen bu dikiş torbada bulunan pamuğun ya da yünün daha sonradan torba içinde hareket etmesini engellemek içindir ve yorganın bükülüp katlanması sırasında içindekilerin bir tarafa yığılmasını önler. Hazırlanan astara yüz kaplanacaksa, satenden ya da basma kumaştan seçilir. Astarın eninden ve boyundan on beş yirmi santimetre daha büyük tutularak astara dikilir. Yorgancılar genellikle yorganları müşteriye astarlayıp verirler. Ancak bazı müşteriler buna “yüz” de geçirttirirler. Hali vakti yerinde olmayanların, gücünün yettiğinden fazlasını istemelerini eleştiren bir de deyimimiz vardır. Bu gibi durumlarda “Astarını buldun da yüzü mü kaldı” veya “yüz verdik astarını istiyorsun”

Selam olsun mesleğinin son temsilcileri olan ustalarımıza...