Sadıkoğlu’nu Bir de Ben Anlatayım

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Aydın Baruş arasında yaşananları açıklaması Malatya gündeminde bomba etkisi yarattı. Taraflar arka arkaya açıklamalar yaptı, iddialar birbirini kovaladı.

Bu konuya yorum yapmak için herkesten daha farklı bir pencereden bakacağım ben. Neden mi benim pencerem farklı? Çünkü benim Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 4 aylık süren bir geçmişim var. Orada çalışma, ortamı görme, Oğuzhan Sadıkoğlu’ yla çalışma fırsatı buldum. Yani eğrisiyle doğrusuyla şeffaf olacağıma söz veriyorum hem de yaralı olmama rağmen.

2019 yılında Ticaret ve Sanayi Odası basın müşavirlik görevine başladığım zaman canla başla çalıştım ve kuruma faydalı olmaya gayret gösterdim. Bu arada benim fıtratımda yediğin ekmeğe faydalı olmak demek iyi işten ziyade sadık ve güvenilir olmaktır. Tüm yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere herkese sorabilirsiniz görev yaptığım süre içerisinde işimle de edebimle de kendime laf getirmedim, kimseyle de sorun yaşamadım. Bir kişi hariç. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu. Başkanın samimiyetinden ve insanlığından özelliklede görevine duyduğu aşktan hiç şüphem yok ancak ilk aylarında yaşadığı tecrübesizlik ve egosu galip geldi bende görevimden istifa ettim. Ama kendisini suçlamıyorum, yanındaki beyaz yakalı holding yaverlerinin cehaletine yenik düştü Sadıkoğlu da. Çok kızgın ve kırgınım haksızlığa da uğradım ancak neyse onu söylemek boynumun borcu.

En baştan başlayalım. Gidilen yol yanlış. Bir ilin valisi bu tarz diyaloglara girmemeli, taraf olmamalı, siyasete bulaşmadan sorunları devlet erkânı adabıyla çözmeli. İki kurum yöneticisi arasındaki iddialarla boğuşmamalı, onlarında boğuşmasına izin vermemeli. Biraz geçmişe gidecek olursak valilerimizden Mustafa Yıldırım, Halil İbrahim Daşöz döneminde böyle olayların yaşanmasını geçtim düşünmek bile imkânsız.

Selahattin Gürkan’ın Sadıkoğlu’ na yaptığı ‘Seni tutuklatırım’ tehdidi ise çok argo. Yakışmıyor bu üslup bizlere, temsil edilen şehre. Tamam, duyuyoruz her yerde Gürkan’ın personele, ekibine racon kestiğini ama bir oda başkanına da yapılmaz ki. Bu arada Gürkan ve Sadıkoğlu arasında yaşanan olayın iddiaları da bu kadarla sınırlı değil. Olayın birebir şahitlerinden duyduğuma göre çıkan tantananın tek nedeni Gürkan’ın 1. OSB’nin müteşebbis heyetine de başkan olma isteğiymiş. Sadıkoğlu’da ‘Her yere başkan olamazsın, her şey senin istediğin, dediğin gibi olmaz’ deyince kıyamet kopmuş. Sonrası ise bildiğiniz gibi. Sadıkoğlu’nun bu sözleri Gürkan’ı çok rahatsız etmiş olacak ki evraklar, iddialar ortada geziyor.

Ve Sadıkoğlu cephesi. Ben onun bu gözü karalığını iyi bilirim. Beraber çalıştığımız dönemde dahil olmak üzere bir medya kuruluşu tarafından haksız ve etik olmayan bir şekilde eleştiri yağmuruna tutulurdu dönem dönem. Bir gün eleştirilerde sınırlar o kadar aşıldı ki dayanamadı isyan bayrağını çekti ‘yeter artık’ dedi ve meclis toplantısında hak yemediğini ama hakkını da yedirmeyeceğini, kimseye eyvallah demeyeceğini elini masaya vura vura anlattı.

İşten istifa etmemin nedenlerini bir kenara bırakarak yazıyorum. Oturduğu koltuğa ve sahip olduğu makama sahip çıkan ve aşkla bağlanan nadir insanlardan biridir Oğuzhan Sadıkoğlu. İhtimal bile vermem kurumun parasını yesin, masrafını devlete ödetsin, kendi şirketine peşkeş çektirsin. TSO adına hediye etmek üzere kayısı alınacağı zaman bile kuruşundan alındığı işyerine kadar her detayı inceleyen adamdan bahsediyoruz. Her şeye inanırım ama bunlara inanmam. Çünkü bunlara ihtiyacı yok. Ne bir kuruşa tenezzül eder nede boyun eğer. Ayak oyunlarına ise hiç gelmez. Zaten bunu en iyi zaman gösterecek. Ama bildiğim bir gerçek var ki değişmeyen tek şey ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.’