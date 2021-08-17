Afganistan da işler karmaşık.

İran da insan kaçakçıları bu fırsatı kaçırmak istemeyerek Afgan sınırında göçmen avı yapıyorlar.

Bundan kâr sağlamak amacındalar.

İnsan kaçakçılığı İran’ın büyük kazanç kapısı.

Batıya gitmek isteyen ne kadar genç Afganlı varsa onların dolar bazında paralarını alarak doğru Türkiye’ye getiriyorlar.

İran-Afgan sınırında insan kaçakçıları fırsat bekliyorlar.

Ağlarına düşürdükleri Afganlıları batıya taşıyarak sınırlarımıza getirme hesabındalar.

Afganlılar, modern bir yapıya sahip olan Türkiye’ye gelerek buradan daha batıya gitmek istiyorlar.

İran’a geçmek istemiyorlar.

Orada yaşamak istemiyorlar.

Çünkü İran daki Mollalar hakimiyeti, tıpkı kend ülkelerinde ki gibi dini yönetimlerin baskıcı tutumları, sert ve acımasız uygulamalarından kaçarak İran’a teslim olmak, İran da yaşamak istemiyorlar.

O nedenle İran üzerinden kaçarak Türkiye’ye geliyorlar.

Kaldı ki bize gelen ve burada yaşayan on binlerce İranlı kaçak var.

İran daki dini rejimin sıkıntısını bilen Afganlılar o nedenle İranlı insan kaçakçılarının eline düşerek her türlü araç ile 2900 kilomertrelik Afganistan-Türkiye mesafesini İran üzerinden geceleri yol alarak sınırımıza geliyorlar.

Burada büyük paralar dönüyor.

Bunu durdurmak her ne kadar zor ise de devletimiz ve hükümetimiz bunun çaresine bakıyor.

Yalan yanlış algılarla insanlarımızı özellikle büyük kentlerdeki insanlarımızı algılarla peşin hükümlü ve yabancı düşmanlığı alıgısı tüm göçmenlere karşılar.

Ülkemiz bu büyük göç ile sıkıntılı günler yaşıyor.

Orta Asya dan ortadoğu ülkelerinden, Bangladeş ten Pakistan dan gelen ve gelmek isteyen binlerce genç var.

Benimle bile İnternet, facebook üzerinden bir şekilde irtibat kuranlar, internetin yabancı dil çözümleme programları ile benimle Türkçe konuşarak kendilerine yardımcı olmamı isteyeneler bile oldu.

Sıkıntı büyük.

Kendi ülkelerindeki baskılardan, yoksulluktan, işsizlikten, parasızlıktan kaçana kaçana.

Türkiye bu açıdan her ne kadar sadece batıya bir geçiş ve umut kapısı olsa da doğudaki veya ortadoğudaki işsizler için bir umut kapısı.

Afganistan şimdi Taliban denen güçlerin elinde.

Halk çok korkuyor.

İslam adı altında en vahşice cürümleri işleyebiliyorlar.

Zaten Afganistan da özgürlük ve kadının adı yok.