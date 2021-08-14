HER ZAMANKİ GİBİ BÖLÜK PÖRÇÜK BAŞLANGIÇ

Duyduğumuz kadarıyla İrfan Buz 3’lü savunmayı takımda oturtmaya çalışıyor. 3’lü savunmalarda önemli olan kalecinin hemen burnunun dibindeki üçlünün birçok özelliği olması gerekiyor. Hızlı hücumları kesebilme kanatları harekete geçirme oyunu soğutma kritik yerlerde faul yapmama gibi bu özellikler Wallace, Semih Kaya ve Haddadi de var mı yada bu özellikler oyunculara aşılanmış mı? Göreceğiz…

İrfan hoca hazırlık maçlarında elindeki mevcut kadro ile çıktı hazırlık döneminde, kalede Ertaç, Semih Kaya, Wallace ve Haddadi’yi dip savunmada solda Hafez, sağda Mert Örnek'i ortada Rayane Aabid Buğra, Mallan ileri uçta Adem ve Tetteh ile çıktığını düşünüyorum.

Bu kadro içinde Mert Örnek ve Rahman Buğra’nın takıma ne katacakları çok önemli bu oyuncuların performansına göre transferin aciliyetini göreceğiz.

Ancak bu işin kısa uzun dönemi kalmadı aslında iki yıldır taraftarsız tribünlerde rahat hareket eden başkanın dolu tribünlerde nasıl bir planı olacak bende merak ediyorum.

Çünkü bu takımın başarılı olmaktan başka bir şansı bulunmuyor. Takım başarılı olup gelirlerini çoğaltıp yeniden eski güveni sağlaması lazım.

İrfan Buz ısrarla transfer istese de kısıtlı bir bütçeye sahip olan yönetimin bekleyip gör duruma göre hareket et taktiğine takıldığı belli…

İlk üç maçta alınacak sonuca göre transfer yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. İyi sonuçta transfer ötelenir kötü sonuçta bütçeye bakılmaksızın ard arda transferler gerçekleşir.

Kaptan Adem’e büyük iş düşüyor.

İstenilen transferlerin yapılmaması nedeni ile forvet dışında da mesai yapacak olan kaptan Adem’in takımı derleyip toparlama adına büyük görevler düşüyor.

Geçen yıl gösterdiği üstün performans ile takımı ipten alan Adem’in ileri uçtaki partneri Tetteh olsa da tek hızlı adamımız olan Mustafa Eskihellaç’ın bu yılki performansını bende çok merak ediyorum.

Uzun lafın kısası birçok oyuncunun alternatifi yok ve buna takım ne kadar dayanır bilmem ancak kulübü yönetenlerin nasıl bir strateji izleyeceğini bekleyip göreceğiz.

Yani her sezon olduğu gibi bu yılda bölük pörçük lige başlıyoruz. Allah yardımcımız olsun.

YEŞİLYURT YEŞİLLENDİ

Mehmet Çınar başkan kulübü sivil bir yönetime devretmek için epey mesai harcadı aslında…

Ancak kamuoyunun baskısı ile yeniden devam kararı alan yönetim, yine son dakika da transfer çalışmalarına başladı.

Daha önce BAL’da takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam Hayati Palancı ile yeniden anlaşan ekibimiz bence doğru iş yaptı.

Oldukça kısıtlı bir zamanı bulunan ekip apar topar transferler ile kısa bir kamp dönemi geçirecek.

Bu şartlarda Yeşilyurt Belediyespor’un bu yılki en büyük başarısı bana göre 3. ligde kalmak olacak.

Epey zaman kaybeden ekibimize başarılar diliyorum.